AESOB Başkanı Dere’nin acı günü

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere’nin annesi Kamile Dere (79) yaşamını yitirdi. Uzun zamandır kalp rahatsızlığı olduğu bilinen 79 yaşındaki Kamile Dere, sabaha karşı fenalaşarak hayatı kaybetti.

AESOB Başkanı Dere’nin acı günü
banner404

BAŞKAN Dere’yi acı gününde sevenleri yalnız bırakmadı. Cenazeye Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Milletvekili Mustafa Köse, CHP Milletvekili Çetin Osman Budak, İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün yanı sıra çok sayıda siyasi isim ve sevenleri katıldı. Kamile Dere’nin cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Uncalı Kent Mezarlığı’na defnedildi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Taş: "2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz"
Taş: "2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz"
  1. ANTALYA

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479