AESOB Başkanı Dere’nin acı günü

BAŞKAN Dere’yi acı gününde sevenleri yalnız bırakmadı. Cenazeye Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Milletvekili Mustafa Köse, CHP Milletvekili Çetin Osman Budak, İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün yanı sıra çok sayıda siyasi isim ve sevenleri katıldı. Kamile Dere’nin cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Uncalı Kent Mezarlığı’na defnedildi.