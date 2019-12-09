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AESOB Başkanı Dere: "2020 yılında eğitimlerimiz hızlı ve yoğun şekilde devam edecek"

Oda Genel Sekreterleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısında konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Bugün burada Esnaf-Sanatkarlar Bilgi İşlem Sistemi (ESBİS), Sistem Yenilikleri, Coğrafi Bilgi Sistemi, Mobil Uygulama, Muhasebe Sistemi, Mevzuat, Etkili İletişim ve İletişim Teknikleri konularında eğitim sunumları gerçekleştirilecek. 2020 yılında da yine eğitimlerimize hızlı ve yoğun bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

ANTALYA 09.12.2019, 10:35
AESOB Başkanı Dere: "2020 yılında eğitimlerimiz hızlı ve yoğun şekilde devam edecek"
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ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 2019 Yılı Oda Genel Sekreterleri 2. Hizmet İçi Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere’nin başkanlığında, Ticaret İl Müdürü Mesut İlter’in katılımları, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürü Ergün Ege, TESK Muhasebe Müdürü Soner Bektaş ve AESOB Eğitim Danışmanı Cengiz Çiçek’in sunumlarıyla gerçekleştirildi. AESOB Başkanı Adlıhan Dere’nin açılış konuşmalarının ardından eğitim sunumlarıyla gün boyu devam eden ve Esnaf - Sanatkarlar Bilgi İşlem Sistemi (ESBİS), Sistem Yenilikleri, Coğrafi Bilgi Sistemi, Mobil Uygulama, Muhasebe Sistemi, Mevzuat, Etkili İletişim ve İletişim Teknikleri konularında eğitimlerin gerçekleştirildiği toplantı Oda Genel Sekreterlerinin sorularıyla devam etti.

“Genel sekreterlerimiz sistemin temel taşı”
Açılış konuşmalarını gerçekleştiren AESOB Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, “Odalarımızın çok değerli genel sekreterleri, sizler 82 bin esnaf ve sanatkarımızın en çok karşılaştığı kişilersiniz, sizler bizim adımıza 82 bin esnafı en iyi şekilde karşılayan, işlemlerini gerçekleştiren ve bizleri temsil eden mesai arkadaşlarımızsınız. Esnaf ve sanatkarımızın baş tacı olduğu bu sistemin temel yapı taşı sizlersiniz. Büyük önem vererek gerçekleştirdiğimiz bu eğitim ve değerlendirme toplantıları sayesinde edindiğiniz bilgiler ve aldığınız eğitimler doğrultusunda bir yanlış varsa düzeltmeniz, tüm işlemlerinizi mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmeniz gerekli. Sizler de bu toplantılara gereken hassasiyeti gösterin ve her türlü sorunuzu bizlere yöneltin. Bizler bu toplantıları, esnaf ve sanatkarlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla gerçekleştiriyoruz. Dikkat etmeniz gereken konuların başında, tüm işlemlerinizi Ticaret Bakanlığımız, Konfederasyonumuz ve Birliğimizden Odalarımıza gelen genelgeler doğrultusunda, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu çerçevesinde gerçekleştirmeniz ve mevzuata uygun olmayan hiçbir işleme imza atmamanız geliyor” diye belirtti.

"2020 yılında eğitimlerimiz hızlı ve yoğun şekilde devam edecek"
Başkan Dere, 2020 yılında eğitim faaliyetlerine büyük bir ağırlık vereceklerini aktararak , “Bugün Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürümüz Ergün Ege, TESK Muhasebe Müdürümüz Soner Bektaş ve Eğitim Danışmanımız Cengiz Çiçek hocamız sorularınızı cevaplandırmak ve sizlere eğitim vermek amacıyla buradalar. Burada her türlü soruyu sorun ve yaşadığınız sıkıntıları bizlere aktarın, bizler de elimizden gelen her şeyi yapmak için gayret gösterelim. Bugün burada Esnaf - Sanatkarlar Bilgi İşlem Sistemi (ESBİS), Sistem Yenilikleri, Coğrafi Bilgi Sistemi, Mobil Uygulama, Muhasebe Sistemi, Mevzuat, Etkili İletişim ve İletişim Teknikleri konularında eğitim sunumları gerçekleştirilecek. 2020 yılında da yine eğitimlerimize hızlı ve yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Buradan bunu da belirtmek istiyorum" ifadelerinde bulundu.Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 2019 Yılı Oda Genel Sekreterleri 2. Hizmet İçi Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürü Ergün Ege’nin Esnaf-Sanatkarlar Bilgi İşlem Sistemi’nde 2020 yılındaki yenilikler, sistem güncellemeleri, coğrafi bilgi sistemi, mobil uygulama konularında, TESK Muhasebe Müdürü Soner Bektaş’ın muhasebe sistemi ile mevzuat konularında ve AESOB Eğitim Danışmanı Cengiz Çiçek’in etkili iletişim ve iletişim teknikleri konularında gerçekleştirdikleri sunumlarının ardından soru-cevap bölümüyle devam etti. Sunumlar kapsamında sicil ve oda kayıtlarına dair işlemlerin online olarak yapılabilmesi, meslek kuruluşlarının muhasebe işlemlerini ESBİS üzerinde tutabilmesi, bilgilerin standartlar dahilinde oluşması ve saklanmasına yönelik çalışmaların da aktarıldığı toplantıda Oda Genel Sekreterlerinin esnaf ve sanatkarlara daha kaliteli bir hizmet sunabilmeleri amacıyla ifade ettikleri talepleri hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

#AESOB Başkanı #2020 yılı #eğitim #antalya haber
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