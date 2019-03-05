AEDAŞ'tan TOFD'a akülü sandalye

Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu'nda omurilik felciyle ilgili farkındalık oluşturmak adına koşan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) çalışanları, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne (TOFD) tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

AEDAŞ'tan TOFD'a akülü sandalye
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TOFD ile tekerlekli sandalye alımı için kampanya yürüten AEDAŞ, omurilik felciyle ilgili farkındalık yaratmak adına Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu'na katıldı. AEDAŞ'ın 30 alışanı akülü tekerlekli sandalye alımına katkı sağlamak üzere Uluslararası Antalya Maratonu Runatolia'da koştu. Çalışanlar bireysel olarak yardım toplarken AEDAŞ da şirket adına TOFD'ya bir adet akülü tekerlekli sandalye bağışında bulundu. AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, Runatolia'da 'Adım Adım' çatısı altında TOFD ile birlikte omurilik felçlileri için koşarak bir farkındalık yaratmayı hedeflediklerini dile getirdi. Müdüroğlu, “Antalya'mızın tanıtımında büyük bir öneme sahip olan Runatolia'da yer almak bizim için çok değerli. Bir yandan bölgemizin tanıtımına katkıda bulunmak, diğer yandan da omurilik felcine dikkat çekebilmek için çalışanlarımız ile her yıl Runatolia'da yer alıyoruz. Bu 'iyilik koşusuna' katılan tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum" dedi. TOFD'un mavi kapak toplama kampanyasına da destek veren AEDAŞ, daha önce de 7 akülü sandalye almıştı.

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