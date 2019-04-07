AEDAŞ, iklim değişikliğine karşı 6 Nisan gecesi ışıklarını kapattı

DÜNYA Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından ilk kez 2007 yılında Avustralya’da başlatılan Dünya Saati etkinliğinin 2019 yılı teması ‘doğa ve insan için yeni bir başlangıç olarak’ belirlendi. 7 kıtadan, 135 ülke ve bölgeden 2 milyar insanın katıldığı Dünya Saati’nde bu yıl Türkiye’den Ayasofya Müzesi, Edirne Selimiye Camii, İstanbul Boğazı’ndaki köprüler, Rumeli Hisarı gibi pek çok yapının bir saatliğine ışıkları söndü. Etkinlikler, WWF-Türkiye’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Ayrıca #DünyaSaati etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıldı.