Adliyede 1111 fidan dağıtıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında, adliyede vatandaşlara 1111 fidan dağıtıldı.
KAMPANYA kapsamında Türkiye genelinde 11 milyon fidan toprakla buluşurken, Antalya'da iki farklı etkinlik gerçekleştirildi. Tüm yurtta eş zamanlı olarak saat 11.11'de başlayan fidan dikme etkinliğinin ilki Antalya'da TRT Lara Kampı'nda yapıldı. İkinci etkinlik ise Antalya Adalet Sarayı'nda öğleden sonra yapıldı. Adliye önünde düzenlenen fidan dağıtım törenine Başsavcı Halil İnal, Antalya Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, hakim, savcı ve çalışanlar ile vatandaşlar katıldı. Törende, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki yükümlü ve hükümlüler tarafından vatandaşlara 1111 fidan dağıtıldı. Başsavcı Halil İnal, memleketin dört bir yanının yeşillenmesi açısından kampanyanın son derece önemli olduğuna dikkat çekti.
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