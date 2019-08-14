Açıkta satılan ürün uyarısı

İNCİGÜL Sağdıç Tataroğlu, yaz aylarındaki hava sıcaklığı nedeniyle açıkta güneşin altında satılan gıdaların risk teşkil ettiğini söyledi. Tataroğlu, bazı ürünlerin sıcağa maruz kalarak bozulduğunu, bunların tüketiminin gıda zehirlenmelerine kadar gidebildiğini söyledi.Gıdaların sıcak havada düzgün saklanmadığı takdirde gıda zehirlenmesine zemin hazırladığını anlatan Tataroğlu, semt pazarlarında ve açıkta satılan peynir, yumurta, yoğurt, balık gibi çeşitli gıdaların risk teşkil ettiğini söyledi. Sıcaklığın yanı sıra, açıkta satılan bu tür ürünlerin etraftan kaynaklı toz, kir, haşere bulaşmasına maruz kaldığını anlatan İncigül Sağdıç Tataroğlu, “Turistik yerlerde üzerleri açık yol kenarlarında satılan baharatlar, toz içecekler uzun saatler bekletiliyor. Bu tür ürünler sıcaklık ve nemle birlikte daha fazla böceklenmeye neden oluyor. Özellikle yaz aylarında gıda tercihi yaparken sağlığımız için daha korunaklı, uygun sıcaklık koşullarında bekletilmiş gıdalar tercih etmemiz gerekiyor. Mutfaklarda baharat ve bakliyat gibi ürünleri imkanımız varsa daha kuru ve daha düşük sıcaklıklardaki alanlarda muhafaza etmeliyiz" diye konuştu.



GIDA ZEHİRLENMESİNDE EN ÇOK KARŞIMIZA ÇIKAN 'DONDURMA'

Yaz aylarında donuk gıdaların tüketiminde soğuk zincirin çok önemli olduğuna vurgu yapan Tataroğlu, “Donuk olan ürünler çözülüp tekrar donduğu zaman gıda zehirlenmelerine yol açıyor. Bunlardan en önemlisi ve en çok karşımıza çıkan dondurmadır. Dondurma eriyip tekrar donduğunda içeriğinde ve yapısında değişiklik olur. Yapısındaki değişikliği, baktığımız zaman anlarız. Daha sıvı ve farklı bir görüntü oluşturur. Bu onların çözünüp, tekrardan donuş olduğunu gösterir. Bu tip gıdaları tüketmek son derece risklidir" dedi.



ALIŞVERİŞTE EN SON DONUK GIDALARI TERCİH EDİN

Marketlerde alışveriş yaparken donuk gıdaların en son satın alınması gerektiğine dikkat çeken Tataroğlu, “Donuk gıdalar çözünüp tekrar donmaması için önce diğer alışverişlerimizi yapmamız gerekir. En son donuk gıdaları alıp hızlı bir şekilde evde bulunan buzdolabın -18 derecedeki buzluğuna yerleştirmemiz gerekir" dedi. İncigül Sağdıç Tataroğlu, “Gıda zehirlenmeleri ilk etapta karın ağrısı, mide bulantısı, ishal, baş dönmesi ile başlayabilir. Ölümcül gıda zehirlenmeleri de söz konusu olabiliyor. Kimi gıdalar küflenmiş, bozulmuş, gözümüzle de gördüğümüz birtakım etkiler olmuş olabilir. Bazen yerken bir şey hissetmeyebilirsiniz fakat içindeki bir etkileşim vücudunuzda tepkimeye yol açabilir. Bir olaya gıda zehirlenmesi diyebilmemiz için doktor raporuyla kesinleştirmek gerekir. Ürünleri seçerken güvenilir alanlardan almaya, nasıl muhafaza edildiğine ve son tüketim tarihine dikkat etmek gerekir" diye konuştu.