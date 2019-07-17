Acar ailesinin mutlu günü

ULUSAL Hava Savunma Sanayi'nde endüstri mühendisi olarak görev yapan Ozan Acar ile Yapı Kredi Bankası Ankara Bölge Müdürlüğü'nde uzman olarak çalışan Tuğçe Eraslan'ın nikah ve düğün töreni Demre'nin Beymelek Sahili'nde yeni açılan Alis Park'ta gerçekleşti. Genç çiftin nikahını, Demre Belediye Başkanı avukat Okan Kocakaya kıydı. Gelin Eraslan'ın şahitliğini Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden okul arkadaşı ve siyaset bilimci Berna Üre, damat Acar'ın şahitliğini üniversiteden ev arkadaşı, aynı kurumda çalışan meslektaşı İdris Kaplan yaptı. Başkan Kocakaya, genç çiftin evlilik cüzdanını gelin Tuğçe Eraslan'a verdi. Nikahın ardından ilk dansı yapan genç çifti, arkadaşları da yalnız bırakmadı. DHA ve TRT'nin muhabirliğini yapan damadın babası Ahmet Acar'ın konuklarla yakından ilgilendiği düğüne, Demre Kaymakamı Murat Uz, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Demre eski Belediye Başkanı Süleyman Topçu, Kaş eski Belediye Başkanı Abdullah Gültekin, Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri Ünal Arıkan, Ertuğrul Ünal, Recep Karatop, Orhan Avcı, basın mensupları ve yaklaşık 1500 davetli katıldı. Davetlilerin geç saatlere kadar eğlendiği düğünden sonra genç çift, balayı için Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitti.