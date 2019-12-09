90 kilometrelik yol 11 kilometreye düşüyor

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Elmalı’da hayvancılıkla uğraşan bölge halkının en önemli ihtiyaçları arasında yer alanve yaylalarına ulaşımı kısaltacak yeni yol açma çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, iş makineleri sayesinde sert kayaları kırarak yol açma çalışmalarının zor kısmını tamamladı. Beydağlarının zirvesinde bulunan 3 bin 86 metre yükseklikteki Kızlar Sivrisi'nin eteklerinde bulunan Geçmen Yaylası'na çıkmak için daha önce 90kilometre mesafe kat eden vatandaşlar, çalışma tamamlandığında sadece 11 kilometre giderek yaylaya ulaşabilecek. Yolun son 100 metresinde çalışan ekipler kısa süre sonra çalışmaların tamamlanacağını belirtti. Yolun açılmasının ardından bölge halkı daha güvenli ve hızlı şekilde yaylalarına ulaşmış olacak.Yeni yol tamamlandığında Geçmen Yaylası’na ulaşım kısalacak. Geçmen Mahallesi sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlere de hizmet verecek yeni yol Çamkuyuları kamp alanı ile doğa ve dağ sporlarının yapıldığı Kızlar Sivrisi Dağı’na da kolay ve güvenli ulaşım sağlayacak.

