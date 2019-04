9 günlük tatil turizmciye de bayram oldu

RAMAZAN Bayramı kapsamında kamu personelinin 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmaları kararının ardından sektör temsilcileri 9 günlük tatilin turizme etkisini değerlendirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, blok tatillerin yıl başlarında ilan edilmesinin büyük bir avantaj sağlayacağını belirtti. İHA'ya yaptığı bir önceki açıklamasında Ramazan Bayramı tatilinin bir an önce açıklanmasında fayda olacağını aktaran Ayık, tatilin 9 gün olarak belirlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Son derece olumlu bir karar olduğunu dile getiren Ayık, "9 günlük bir tatil, insanların kolay planlama yapmasını sağlayacak. Özellikle dini bayramlarda aileler önce ziyaretlerini gerçekleştiriyor ardından tatillerini yapıyorlar. Bu açıdan trafiği de bölüyor" şeklinde konuştu. Bugünden itibaren yansımasının görülmeye başlanacağını aktaran Ayık, vatandaşlara bir an önce karar verip, son ana bırakmayarak cazip alım fırsatını değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.



"Rezervasyonlar hemen kendini hissettirdi"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, sektörün her kolu için iç pazarın önemli olduğunu vurguladı. Kasım ayından itibaren erken rezervasyon ve indirim kampanyalarının başladığını hatırlatan Atmaca, "Ramazan Bayramı tatili dün açıklandı. Kararın ardından rezervasyonlar hemen kendini hissettirdi, ciddi bir artış görüldü. Ramazan sürecinde de rezervasyon taleplerinin devam edeceğini öngörüyoruz" diye konuştu. Atmaca, bu yıl genelinde yoğunluk yaşanacağını belirterek, yerli turistlerin tatil planlamalarını erken yapmalarında fayda olacağı mesajını verdi.



"Yüksek doluluk olacak"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise tatil açıklanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yağcı, "Bir an önce açıklanması zaten isteğimizdi, bu bağlamda teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın erken rezervasyon yaptırmalarında fayda var. Otellerde sezon açıldığından var olan kampanyalardan yararlanabilirler" çağrısında bulundu. Yağcı, turizm sektöründe özellikle otellerde yüksek doluluk olacağı bilgisini verdi.