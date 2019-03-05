'8 Mart resmi tatil olsun' talebi

GÜLLÜK Postanesi önünde toplanan grup adına açıklamayı, Büro Emekçileri Sendikası (BES) Antalya Şube Başkanı Devrim Mol yaptı. Devrim Mol, "Bugün, özgürlükleri elinden alınmış, seçilmiş ve muhalif tüm tutsak kadınlara kartlarımızı göndermek, işkenceye karşı kadın dayanışmasını büyütmek ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yollayacağımız fakslarla 8 Mart'ın 'resmi tatil' ilan edilmesi talebimizi iletmek için bir araya geldik. Tüm direnen kadınlarla dayanışmayı büyütmek amacıyla kartlarımızı, mektuplarımızı onlara ulaştırmak için bir araya geldik" açıklamasında bulundu. Kadın mücadelesinin haklılığından aldıkları güçle mücadelelerini sürdürdüklerini belirten Devrim Mol, "Erkek egemenliğine, gericiliğe, sömürüye, yoksullaşmaya, güvencesizliğe, şiddete, tacize, tecavüze, mobbinge ve savaşa karşı mücadelemizi, dayanışmamızı büyütmeye devam ediyoruz" dedi. Basın açıklaması, 'Yaşasın 8 Mart', 'Yaşasın Kadın Mücadelesi', 'Yaşasın Kadın Dayanışması' sloganlarıyla sona erdi. Basın açıklamasının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 Mart'ın 'resmi tatil' ilan edilmesi için fakslarla taleplerini ileten Antalya Kadın Platformu üyeleri, 9 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te dünyayı değiştirmek ve özgürleştirmek için tüm kadınları Aydın Kanza Parkı'na davet etti.