70 yaşındaki demir adam: "120 yaşına kadar spor yapacağım"

ANTALYA'DA iş adamı Ali Bıdı (70), 2014 yılında tanıştığı triatlonda (yüzme, bisiklet ve koşma dallarının bir arada yapıldığı spor) başarı üstüne başarı kazanıyor. Triatlona başladıktan bir yıl sonrası milli olan Bıdı, aynı yıl içerisinde Alanya’da Uluslararası Triatlon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Triatlon Dünya Kupası’nda 60 yaş ve üstü kategoride Türkiye’yi temsil eden tek sporcu olup dünya ikincisi oldu.



Ironman 70.3’de Avrupa ikincisi

Ardından 2016 yılı 23 Ekim'de yine Antalya'da yapılan dünyanın en prestijli triatlon yarışlarından olan "Gloria Ironman 70.3 Turkey"de bin 900 metre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşmayı 7 saat 13 dakikada tamamlayarak kendi yaş kategorisinde Avrupa ikincisi olan Bıdı, geçtiğimiz ay İstanbul’da gerçekleştirilen Triatlon Balkan Şampiyonası’nda da kendi yaş kategorisinde birinci oldu.



Dünya şampiyonasına katıldı

Bıdı, son olarak 29 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında İsviçre’nin Lozan kentinde gerçekleştirilen 2019 ITU Dünya Şampiyonası’nın 70-74 yaş kategorisinde ter döktü. Kategoride Türkiye’yi temsil eden tek Türk olma özelliğiyle dikkat çeken Bıdı, 50 sporcunun katıldığı bin 500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşma parkurunu 3 saat 49 dakikada tamamlayarak 46.’lığı elde etti. Burada kendisine verilen katılımcı madalyasıyla Türkiye’ye dönen Bıdı, ülke bayrağı ve formasını taşıyarak ülkesini temsil ettiği için gururlu olduğunu söyledi.



“Nefes aldığım sürece sporu bırakmayacağım”

Üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptığını belirten Bıdı, “Ben 4 yıl önce bu spora başladım. Vitesli bisikleti sürmeyi yeni öğrendim. Sağlığını düşünen herkesin spor yapması lazım. Bu madalyalar rahmetli babamdan miras kalmadı. Alın teriyle aldım, almaya da devam edeceğim. 120 yaşına kadar yaşamak ve spor yapmak istiyorum. Nefes aldığım sürece bu sporu bırakmayacağım. En iyi ilaç spordur” dedi.