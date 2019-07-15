600 yıllık gelenek yaşatılıyor

CECELER Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Şalgam Çayırı Yaylası'nda düzenlenen festivale, Kaymakam Muhammed Emin Nasır, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hulusi Mehmet Müdük, sivil toplum örgütü temsilcileri ve mahalle muhtarlarının yanı sıra Aydın, İstanbul, Bursa, İzmir, Konya ve Antalya'dan gelen yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Yöresel yemeklerin ikram edildiği festivalde, Kaymakam Muhammed Emin Nasır, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşayan Ceceler halkının bir araya gelerek 600 yıllık geleneklerini ve kültürlerini korumaya çalıştığını söyledi. Nasır, "Festival 25'inci yıl yani çeyrek asırlık bir süre devam ediyor. Birlik beraberlik devam etmiş ve burada her sene artan kalabalığı gördükçe geleceğe olan inancım daha da artıyor. Aydın'dan, İzmir'den, İstanbul'un çeşitli yerlerinden çıkıp geldiniz. Örnek olan birlik beraberliğiniz var" dedi. Dernek Başkanı Osman Yüksel ise 600 yıl önce develerle yapılan gelin alayı geleneğini bu günlere taşıdıklarını kaydetti. Gençleri sıla-i rahim yaparak vatan, millet, bayrak sevgisini aşıladıklarını söyleyen Yüksel, "Bizim kervan şenliğimiz bir marka olmuştur. Tüm yurttan gelen hemşerilerimiz var. Şenliğimiz yıllar boyu devam edecek inşallah" diye konuştu.