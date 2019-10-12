60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine trafik eğitimi
Antalya'da 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi kapsamında Akdeniz Üniversitesi'nde 60 yaşın üzerindeki öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.
AKDENİZ Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları ve Uygulama Merkezi 60 yaş ve üzeri bireylere sağlıklı ve başarılı yaşlanma eğitim ve öğretim programı "60+ Tazelenme Üniversitesi" projesi kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan program doğrultusunda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafik eğiticileri tarafından Akdeniz Üniversitesinde 'Trafik Güvenliği' hakkında ilk ders eğitimleri verildi.Trafik Güvenliği eğitimi, öğrencilere belirlenen ders programı dahilinde her ay, her sınıf için ayrı ayrı, ikişer saat süreyle verilecek. Eğitimde, sürücü ve yolcuların 'Emniyet kemeri kullanmaları, hız limitlerinin üzerinde araç kullanmama, cep telefonunun araç kullanımı üzerindeki etkileri, takip mesafesi, hatalı sollama ve yaya güvenliği' konularında bilgilendirmeler yapıldı.
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|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
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|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
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|11
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|7
|7
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|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
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|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2