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60'lık stajyerler iş başında

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) bünyesinde kurulan ve 60 yaş üstü bireylerin devam ettiği Tazelenme Üniversitesi'nin dördüncü sınıf öğrencileri, bu yıl staja başladı. Öğrenciler, hayat tecrübelerini çalışanlarla paylaşarak, staj sürecinde daha çok öğretecek tarafta yer alıyor.

ANTALYA 12.11.2019, 10:31
60'lık stajyerler iş başında
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TAZELENME Üniversitesi, ilk kez Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından TÜBİTAK desteğiyle 81 ilde yürütülen 'GeroAtlas' çalışması kapsamında 2016 yılında kuruldu. Yaşlıların ihtiyaçlarına göre hazırlanan ders programında felsefe, tarih, teknoloji, biyoloji, tıp, kimya, ziraat, eczacılık, sosyoloji, psikoloji, nöroloji, diyabet gibi dallarda ders veriliyor. Bunun yanı sıra erkekler yemek pişirme ve örgü, kadınlar ise tamir dersleri alıyor. Örgü ve tamir dersini tamamlayamayanlar, bir üst sınıfa geçemiyor.

STAJ DEFTERLERİNİ GÜNLÜK DOLDURUYORLAR
Bu yıl dördüncü sınıfa ulaşan öğrenciler için AÜ, Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında staj protokolü imzalandı. 4'üncü sınıf öğrencileri bu yıl, protokol imzalanan üç kurumda staj yapabilecek. 60 yaş üstü öğrenciler, haftanın 3 günü 4'er saat üç kamu kurumunun farklı birimlerinde staj yaparak tecrübelerini aktif çalışanlara aktaracak. 60'lık stajyerler, günlük staj defterini doldurmayı da ihmal etmiyor.

TECRÜBELERİNİ AKTARIYORLAR
Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşlı Merkezi'nde görev yapan ve bu staj programıyla ilgilenen gerentolog Özlem Özgür, Tazelenme Üniversitesi'nin 60 yaş üstü bireylerin hayatlarında karşılarına çıkabilecek sorunlara yönelik, özellikle sağlık alanında bilgilendirici bir eğitim programı olduğunu söyledi. Öğrencilerin ileri yaş dönemine daha sağlıklı bireyler olarak bağımsız ilerlemelerini sağlama hedefini taşıyan programda bu yıl 4'üncü sınıf öğrencilerinin stajı hakkında bilgi veren Özgür, “Bu yıl ilk mezunlarımızı vereceğiz. Mezun olmadan önce de Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi'nde öğrencilerimiz staj programına başladı. Farklı birimlerde, önceki yaşantılarında edindikleri tecrübe ve bilgileri yeni kuşağa aktarabilecekleri gibi yeni bilgiler de öğreniyorlar" diye konuştu.

53 YIL SONRA BİR REZ DAHA STAJ YAPIYOR
Emekli memur Nurettin Özpınar (72), Büyükşehir Belediyesi'nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nda staja başlayan isimlerden oldu. 53 yıl önce bir hastanede stajyerlik yapan Özpınar, “Staja başlamadan önce bize staj yapabileceğimiz kurumların listesini verdiler. Tazelenme Üniversitesi'nin bir dergisini çıkardığım için ben Büyükşehir'in Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nı staj yeri seçtim. Umarım bize ve bizden sonrakilere bu staj yararlı olur. Bizler hayat birikimimizi buradakilere aktararak gençlere yol gösterici bir tavır kazandırmak için buradayız. Stajdaki arkadaşların desteği bizi çok mutlu etti" dedi.

HEM ÖĞRENECEK HEM DE ÖĞRETECEKLER
Emekli makine mühendisi Erdal Türker ise Almanca ve İngilizceyi iyi derecede bildiği için Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nda staja başladı. Tazelenme Üniversitesi'nde çağın hastalılarından biri olarak adlandırılan alzheimera karşı bir savaş modeli olduğunu dile getiren Türker, “Staj diye bir kavram üniversitemizde başladı. 3 yıldır teorik eğitim alıyorduk, artık sahaya inmemiz gerekiyordu. Stajda birçok konuda aktif çalışanlara faydam olacağını düşünüyorum. Her yaşta insan yeni bir şeyler öğreniyor ve öğretir. Bu stajda mutlaka bir şeyler de öğreneceğiz" diye konuştu.

#stajyer #Akdeniz Üniversitesi #aü
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