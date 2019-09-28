MANAVGAT'TA turizm 12 aya yayılması ve sürdürülebilir turizm için rehber ve yol gösterici niteliğinde olacak '4 Mevsim Turizm 4 Mevsim Manavgat' rapor çalışması, düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Manavgat MATSO Turizm Fakültesinde düzenlenen toplantıya MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, yönetim kurulu üyesi Hüseyin Güneş, Manavgat MATSO Turizm Fakültesi Dekanı Hacer Bakır Sert, fakülte öğretim üyeleri katıldı.MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat'ın tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile güçlü bir turizm potansiyeli bulunan, bölge ve ülke turizminin en önemli destinasyonlarından olduğunu belirterek bu önemli turizm destinasyonunu sürdürülebilir ve çeşitlendirerek 12 aya yaymak amacıyla MATSO Turizm Fakültesi ile bilimsel bir rapor için protokol imzaladıklarını hatırlattı.

DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTIK

Öğretim üyeleri ve akademisyenlerin ekolojik turizm, kültür, kırsal, spor, gastronomi, kongre ve sağlık turizmi gibi konularda çalışmalar yürüttükleri kaydeden Boztaş, “Ekonomisi turizme dayalı kentimizde, turizmin 12 aya yayılarak dirençli bir ekonomiye sahip olabilmesi için sürdürülebilir turizm çok önemli. Sürdürülebilir turizm için de en önemli koşullardan birisi turizmimize bilimsel olarak yaklaşarak, güçlü ve zayıf yönlerimizi ortaya çıkarmak, buna göre politikalar, yatırımlar geliştirmek ve yapmak. Hocalarımızın yaptığı bilimsel çalışmalardaki durumu görüşmek ve gözden geçirmek üzere toplantı düzenledik ve durum değerlendirmesi yaptık. Raporumuzun tamamlanması ile kamuoyu ile paylaşacağız. Raporumuz, turizm yatırımcılarımıza, iş insanlarımıza, kamuya, sivil toplum kuruluşlarına rehber ve yol gösterici niteliğinde olacaktır" dedi.

RAPOR İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Prof. Dr. Hacer Bakır Sert de turizmin gözbebeği olan ve ekonomisi turizme dayalı Manavgat'a katkı sunmaktan amacıyla MATSO ile yaptıkları protokolün ardından çalışmalara başladıklarını belirterek bilimsel rapor için mesafe kat ettiklerini söyledi.Manavgat'ın tarihiyle doğasıyla korunmuş orman alanlarıyla ırmağıyla deniziyle, sayısız hayvan ve bitki bio çeşitliliği ile arkeolojik zenginlikleri ve gastronomik özellikleri ile alternatif turizm için ayrıcalıklı bir kent olduğunu vurgulayan Bakır Sert, “Hocalarımız kendi uzmanlık alanlarında çalışmalarını yürütüyor. Çalışmalarda gelinen nokta ve durum değerlendirmesi yapmak üzere toplantı gerçekleştirdik. Biz ekonomisi büyük ölçüde turizme dayalı olan bir kentte ilçemiz turizmine yönelik güzel ve yol gösterici niteliği olan bir rapor ortaya çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.