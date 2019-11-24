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4 gündür kızından haber alamayan çaresiz annenin acı feryadı

Antalya'da 4 gün önce ablasına, “Kuzum hakkını helal et. Kendinize iyi bakın, sizi seviyorum. Yeğenime iyi bak” mesajını atarak, ortadan kaybolan ve bugün 19 yaşına giren Asena Cankabaktepe'nin gözü yaşlı çaresiz annesi, “Kızım, Asena'm, kara gözlü kuzum. Sen bana hiç kıyamazsın kızım. Ne olursun gör halimi” diyerek kızına seslendi. Kızlarının kayıp olduğu bilgisini polise veren aile, kızlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor

ANTALYA 24.11.2019, 15:48 24.11.2019, 16:05
4 gündür kızından haber alamayan çaresiz annenin acı feryadı
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EDİNİLEN bilgilere göre olay, 20 Kasım Çarşamba günü Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Asena Cankabaktepe (19) ablası Fatma Akbel'e (22) pazarda satması gereken kıyafetleri götürmek için evden çıktı. Elinde kıyafet dolu hurçla ablasının evine doğru yürüyen Cankabaktepe, ablasının evine varamadan kayboldu.

Cankabaktepe, aynı gün saat 18.22'de ise en büyük ablasına, “Abla anahtar kapının önündeki beyaz ayakkabının içinde. Kuzum hakkını helal et. Kendinize iyi bakın, sizi seviyorum. Yeğenime iyi bak” mesajını atarak, telefonunu kapattı.

Kendisinden bir daha haber alınmayan Cankabaktepe'nin, kaybolmadan önceki son görüntüleri, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Genç kızın ailesi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. 4 gündür kızlarından haber alamayan aile, gözü yaşlı şekilde kızlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor. Kızı Asena'yla hiçbir problemlerinin olmadığını belirten anne Meral Ünal, ikinci eşi Kadir Ünal'ın oğlu olan üvey kardeşi Orhan Ünal'la (26) kızının sözlü olduğunu söyledi. Kızıyla Çarşamba gününe kadar telefonla iletişim kurduğunu dile getiren anne Ünal, “Beni o gün aradı. Babasına alınması gereken bir ilaç vardı. ‘Anne ben ilacı aldım' diyerek beni aradı. O gün ablası Fatma Akbel'e kahvaltıya gitti, sonra bize geleceklerdi. Ablasının bizde eşyaları vardı. Kızım ablasının evinden çıkıyor. Ablası da o sırada kahve hazırlıyor. Bizim evden ablasına gidecek olan kıyafetleri alarak çıktı. En son görüntüleri o şekilde” dedi.

“Benden 5 dakika ayrılan birisi değildir”

Kızının hayatından endişe duyduğunu ifade eden Meral Ünal, “Benim kızım kendi isteğiyle gitmiş olsa bana mutlaka ulaşırdı. Ne eşimden, ne sözlüsünden, ne de benden 5 dakika ayrılan birisi değildir. Ben kızımın bulunmasını istiyorum. İyi veya kötü bulunmasını istiyorum” diye konuştu.

Asena'nın arkadaşlarıyla irtibata geçtiğini söyleyen anne Ünal, kızının biri tarafından tehdit mesajları aldığı bilgisine ulaştığını kaydetti.

“Yaşasa bir şekilde bana ulaşır”

Ünal sözlerine şöyle devam etti: “Kızımı biri tehdit ediyormuş. Kızım da o kişiye; ‘ben sözlümü seviyorum' diyormuş. Arkadaşlarının iddiası bu yönde. Bu kişi, bizim pazara çalışmaya gittiğimizi, kaçta evde olduğumuzu biliyormuş. Kızıma, ‘seni kaçıracağım' demiş. Bunlar birer iddia. Kızım sözlüsüyle sürekli dışarıya çıkardı. El ele tutuşurlardı. Bugün de benim kızımın doğum günü. Sözlüsü ona sürprizler hazırlıyordu. Yılbaşından sonra düğünümüz vardı. Bilemiyorum. Ben yaşadığından emin değilim. Yaşasa bir şekilde bana ulaşır. 5 dakikaya şu odaya girse, ‘anne neredesin' der. Babasına da aynı şekilde. Üvey babası gibi görmezdi. Öz babasına söylemediği sözleri, üvey babasına söylerdi. O kadar samimilerdi. Üvey babasıyla hiçbir problemi yoktu, üvey baba değildi. Kızımın yaşadığına gerçekten inanmıyorum. Kaç gün oldu. Gönüllü gitmiş olsa, ‘anne ben şuradayım' der.”

Acılı anneden kızına mesaj

‘Kızım, Asena'm, kara gözlü kuzum' diyerek 19 yaşındaki evladına seslenen gözü yaşlı anne, “Sen bana hiç kıyamazsın kızım. Ne olursun gör halimi. Evimize gel. Evimizi yaktın gittin çocuğum. Kulun kurbanın olayım çık gel evimize. Baban, ‘kızmayacağım' diyor. Kıyamıyor sana. Ne olursun çık gel. Sana hiç kimse kızmayacak. Bize yerini bildir. Gel seni kabul edeceğiz. Biz sadece seni istiyoruz” dedi.

Asena Cankabaktepe'nin sözlüsü Orhan Ünal da Asena'yla arasında hiçbir probleminin olmadığını, kaybolmadan bir gün önce beraber dışarıda dolaştıklarını söyledi.

“Ona hediye almıştım”

Bugün Asena'nın doğum günü olduğunu ifade eden sözlüsü Ünal, “Ona hediye olarak aynalı bir çerçeve almıştım. Ocak ayından sonra ise biz nişanlanmayı düşünüyorduk. Hayati tehlikesinin olduğunu düşünüyoruz. En azından yaşıyorsa mesaj atsın. Merak içerisindeyiz” diye konuştu.

“Asena bunu yapacak bir kız değil”

Asena'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili, mahallede gördüğü kırmızı arabadan şüphelendiğini dile getiren Ünal, “Asena'nın kaybolma saatleriyle kırmızı arabanın mahallede dolaşmasının saatleri aynı. Bu araba kameralara yansıyor. Bu kadar tesadüf olamaz. Bu araçtan şüpheleniyoruz. Asena bunu yapacak bir kız değil” şeklinde konuştu.

“Benim evime kadar geliyor, sonrası yok”

Asena'nın kaybolduğu gün evine gelerek, beraber kahvaltı yaptıklarını söyleyen abla Fatma Akbel, daha sonra Asena'nın kendisinin eşyalarını getirmek için evden ayrıldığını belirtti. Akbel, “Benim pazarda satmam gereken eşyalarım vardı, Asena onları getirecekti. Elinde o eşyalar varken görüntüleri var. Benim evime kadar elindeki eşyalarla geliyor, ondan sonrası yok. Aynı zamanda ablama saat 6 sıralarına, ‘Hakkınızı helal edin. Anahtar ayakkabının içerisinde. Yeğenime iyi bakın' mesajını atıyor. Ondan sonra kendisine ulaşamadık” ifadelerini kullandı.

#Antalya #Asena Cankabaktepe #çaresiz anne #asena #19 yaşı
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