3M Madencilik'ten iftar

MURATPAŞA'DAKİ 7 Mehmet Restoran'da düzenlenen iftara Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya İl Müftüsü Osman Arkan, 3M Madencilik Petrol Gaz ve Zortaş Geri Dönüşüm şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Zeki Yıldırım, iş ortakları ve şirketin çalışanları katıldı. Hacı Zeki Yıldırım, iftara gelen konukları kapıda karşılayarak tokalaştı. Okunan duaların ardından oruç açan katılımcılar, sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.