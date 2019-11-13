3 kişiye daha hasta yatağı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, hasta yatağı yardımlarına devam ediyor. İlçe Hizmet Birimleri tarafından iletilen talepleri değerlendiren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Elmalı'da Musa Cüce, Kumluca'da Hörü Özen ve Celal Turgut'un yüzünü güldürdü.

YER YATAĞINDAN KURTULDU

Elmalı'nın Bozhüyük Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Musa Cüce'yi evinde ziyaret eden sosyal hizmet uzmanları, bir süredir yaşlılığa bağlı olarak hastalıkla mücadele eden ve ayakları tutmayan Musa Dede'ye otomatik hasta yatağı yardımı yaptı. Musa Dede yer yatağından kurtularak, tam fonksiyonlu ve konforlu bir yatağa kavuştu.Hasta yatağına kavuştuğu için büyük mutluluk yaşayan Musa Cüce'nin yakınları, “Talebimizden sonra 2 gün gibi kısa süre içerisinde yatağımızı teslim eden Başkan Muhittin Böcek ve ekibine gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyoruz dedi.

KUMLUCA'DA 2 HASTAYA YATAK

Kumluca Hizmet Birimi de hastalıkları nedeniyle yatağa bağlı yaşayan Adrasan Mahallesi'nde Celal Turgut ve Yenikışla Mahallesi'nde Hörü Özen'e hasta yataklarını teslim etti.