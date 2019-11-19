3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde katlı kavşak çalışması başlıyor
Antalya ulaşımına büyük katlı sağlayacak olan 3. Etap Raylı Sistem Projesinde Dumlupınar Bulvarı ile Meltem Bulvarı kesişim kavşağında katlı kavşak çalışmaları yarın başlıyor. Çalışma kapsamında sürücülerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması için alternatif güzergahlar kullanılacak.
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 3. Etap Raylı Sistem çalışmaları kapsamında Dumlupınar Bulvarı ile Meltem Bulvarı kesişimi kavşağında katlı kavşak çalışmaları başlıyor. 20 Kasım Çarşamba günü başlayacak çalışmalar nedeniyle sürücülerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması için yeni düzenleme yapıldı.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Dumlupınar Bulvarı üzerindeki trafik akışı yanyollar üzerinden tek yönlü sağlanacak. Antalyaspor Kavşağından, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine gidecek araçlar; Dumlupınar Bulvarı doğu yanyolunu kullanarak İller Bankası yonca kavşağından güney istikamete dönerek Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ulaşabilecek. Yetkililer vatandaşın mağdur olmaması ve trafik akışının sürekliliğinin sağlanması açısından yönlendirme levhalarını dikkate almaları konusunda uyarıda bulundu.
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