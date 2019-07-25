3 ayda 30 kilo verip annesini hayata bağladı

ANTALYA'NIN Kepez ilçesinde yaşayan Hacer Duman'a 2013 yılında siroz teşhisi konuldu. Yaklaşık 7 ay önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne başvuran Duman'a, acil karaciğer nakli önerildi. Kızı İnci Duman da doktorlara donör olmak istediğini bildirdi. Yapılan tetkiklerde karaciğeri tıbben uyumlu olan İnci Duman'ın donör olması fazla kiloları nedeniyle sakınca görüldü. Doktorlar, Duman'a donör olabilmesi için kilo vermesi gerektiğini söyledi. İnci Duman da diyetisyen kontrolünde 3 ayda 111 kilodan 81 kiloya düştü.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 17 Haziran günü, Başhekim ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ile ekibi tarafından yaklaşık 9 saat süren operasyonda İnci Duman'dan alınan karaciğer dokusu, anne Hacer Duman'a nakledildi.

'KIZIM BANA CAN OLDU'

Kızı sayesinde sağlığına kavuşan anne Hacer Duman, 2013 yılında sebebi bilinmeyen siroz hastalığına yakalandığını anlatarak, "Bir süre tedavi gördüm. Doktorlar, değerlerimin değiştiğini, hemen karaciğer nakli olmam gerektiğini söyledi. Kızımın verici olabileceğini öğrendik. Ama kilosu nedeniyle donör olmasının mümkün olmadığını öğrendik. Benim için üç ayda 30 kilo verdi. Büyük özveri gösterdi. Kilo kaybından sonra nakil yapılabildi. Kızım bana can oldu. Kızıma ve doktorlarıma teşekkür ediyorum, iyi ki hayatımdalar" diye konuştu.

'ANNELER ÇOCUKLARI İÇİN CANINI VERİR, BEN KÜÇÜK BİR PARÇAMI VERDİM'

İnci Duman ise zayıflamak için eve spor aletleri aldığını, sürekli spor yaptığını belirterek, "Diyetisyen kontrolünde karaciğerimin bir parçasını verebilecek kiloya düştüm. Önemli olan annemin hayatı. Anneler evlatları için canlarını verir, ben ise karaciğerimin bir bölümünü verdim. Hayatını sağlıkla yaşamasını sağladım. Annem bundan sonra hayatına daha dikkatli şekilde devam edecek. Doktorlarımıza ve emeği geçen tüm hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum. Onların sayesinde ayaktayız" dedi.

Prof. Dr. Bülent Aydınlı da alıcı ve vericinin son derece sağlıklı olduğunu ifade ederek, "Donörün oldukça ciddi kilosu vardı. Annesine donör olabilmek ve ona yeni bir hayat verebilmek için kilo verdi. 30 kilo vererek kendisini riske atmayacak şekilde bağışçı oldu. İki hastamız da sağlığına kavuştu" şeklinde konuştu.