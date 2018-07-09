298 katip kadrosuna 2 bin 67 başvuru

ADALET Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün izniyle Antalya ve ilçelerine alınacak zabıt ve icra katibi sınavına başvurusu sayısı fazla olunca, sıcak havada oluşan kuyrukta sıkıntı yaşanmaması için 3 ayrı noktada Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çadır kuruldu.



Çadırlarda bekleyen adaylar, güvenlik noktasında belgeleri kontrol edilerek Antalya Bölge Mahkemesi binasına alındı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya merkez, Kemer, Alanya, Manavgat ve Elmalı ilçelerine toplam 298 katip ve icra katibi alacaklarını söyledi.



Sınava ilginin yüksek olduğunu, 2 bin 67 kişinin başvurduğunu belirten Solmaz, "Sınava başvuranların öncelikle klavye yazımında 3 dakikada en az 90 kelimeyi doğru yazmaları gerekiyor. Bunu başarıyla tamamlayanlar daha sonra 9 Eylül'de yapılacak sözlü mülakata çağrılacak ve sonuçlar ondan sonra açıklanacak." dedi.



Solmaz, sınava girenlere başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 15:07