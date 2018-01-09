27 yıl sonra koltuğa veda

ANTALYA Fırıncılar Odası başkanlığını 1991 yılından beri yürüten Buhurcu, Mart ayında yapılması planlanan oda seçimlerinde başkan adayı olmayacağını açıkladı. 27 yıldır odaya başkanlık yapan Musa Kazım Buhurcu, yeni dönemde yönetim kurulunda bulunan Mustafa İnce'nin aday olacağını belirtmesi üzerine bu kararı aldığını söyledi. Buhurcu, "İki aday olarak oda seçimine girmenin mesleğimize zarar vereceği mantığından dolayı aday olmadım. Yeni gelecek arkadaşıma başarılar diliyorum. Bize görev düşerse yine yapmaya hazırız. Çok uzun süredir oda başkanlığı yaptığım için biraz yoruldum. İşlerime de zaman ayırmak anlamında bu kararı uygun buldum" dedi.