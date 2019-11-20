24 Kasım’da teleferik öğretmenlere ücretsiz
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’da görev yapan öğretmenleri unutmayarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak bu anlamlı günde Tünektepe Teleferik seferini ücretsiz yaptı.
BÜYÜKŞEHİR Belediyesi’nin her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişiye hizmet veren Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisi 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere kapılarını ücretsiz açıyor. Öğretmen kimlik kartını ibraz eden tüm öğretmenler 24 Kasım Pazar günü saat 09.00 - 18.00 saatleri arasında teleferikten ücretsiz faydalanabilecek.
24 Kasım jesti
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi ANET A.Ş. tarafından işletilen Tünektepe Teleferik seferini ücretsiz yaptı.
“Geleceğin de mimarlarıdır”
Öğretmenlerin bu özel günlerinde küçük de olsa bir sürpriz yapmak istediklerini ifade eden, Muhittin Böcek, “Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır” sözünde de ifade ettiği gibi öğretmenlerimiz, sadece bugünün değil, geleceğin de mimarlarıdır. Bizler de onlara olan vefa borcumuzu ödemek, saygımızı ifade etmek ve güzel bir gün geçirmeleri için sosyal tesisimizde misafir etmek istiyoruz. Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
|İmsak
|06:11
|Güneş
|07:34
|Öğle
|12:48
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:52
|Yatsı
|19:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6