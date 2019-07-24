23. Manavgat Barış Suyu Kültür, Turizm, Sanat ve Gençlik Festivali

CUMHURİYET Meydanı’nda kurulan Festival Köyü etkinlikleri ile başlayan 2. günde, çeşitli el sanatları atölyeleri, satış standları, workshoplar, turnuvalar, karaoke, dans gösterileri, retro oyunlar kent halkının hoşça vakit geçirmesini sağladı. Etkinliklerin ardından sahneye çıkan Ünlü Youtuber Fester Abdü, Manavgatlı hayranlarıyla bir araya gelerek sohbet etti, hayranlarıyla bol bol fotoğraflar çektirdi. Ünlü Youtuber, Türkiye Basketbol Milli Takımı için bestelediği marşını da ilk olarak Manavgat’ta seslendirdi.

"Dostluk ve kardeşlik vurgusu"

Dolu dolu geçen festival etkinliklerinde, Manavgat’ta yaşayan sanatçılardan oluşan Özgür Şarkılar grubu da sahne aldı. En sevilen şarkılarını dinleyicilerle birlikte söyleyen Özgür Şarkılar Grubu, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, her zamankinden fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bir dönemde, Manavgat'ta düzenlenen Barış Suyu Kültür Sanat Turizm ve Gençlik Festivali'nin barış, dostluk, sevgi ve kardeşliği pekiştireceğini söyledi. Sözen, festival kapsamında 26 Temmuz Cuma günü Cem Belevi ve Aleyna Tilki, 27 Temmuz Cumartesi günü Gökçe ve Edis, 28 Temmuz Pazar günü ise Zakkum ve Ebru Gündeş gibi ünlü sanatçıların konserlerini izlemeye bütün Manavgat halkını davet ettiklerini söyledi.