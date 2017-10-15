Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.435
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8362
EURO
4.2966
16 Ekim 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
16 Ekim Günlük Burç Yorumu
16 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
16 Ekim 2017 Alanya -...
Cinsellik deyince akıllara bu soru geliyor
Cinsellik deyince akıllara bu soru...
banner468

226 çeşit turşu kurdu: Ahtapottan bile...

Antalya'da restoran işleten 58 yaşındaki Mustafa Hazar, çam kozalağı, çıra, yumurta, balık ve ahtapot başta olmak üzere 226 çeşit turşu kurdu. Rusların ahtapot turşusunun müdavimi olduğunu belirten Hazar, “Ruslar, bu turşuya bayılıyor. 10 litresini 200 TL'ye alıyor" dedi

226 çeşit turşu kurdu: Ahtapottan bile...

Antalya'da restoran işleten 58 yaşındaki Mustafa Hazar, çam kozalağı, çıra, yumurta, balık ve ahtapot başta olmak üzere 226 çeşit turşu kurdu. Rusların ahtapot turşusunun müdavimi olduğunu belirten Hazar, “Ruslar, bu turşuya bayılıyor. 10 litresini 200 TL'ye alıyor" dedi

15 Ekim 2017 Pazar 22:19
226 çeşit turşu kurdu: Ahtapottan bile...
banner404

MURATPAŞA'DAKİ Lara bölgesinde 27 yıldır restoran işleten Hazar, 226 farklı ürünün turşusunu kurdu. Hemen hemen tüm meyvelerin yanı sıra çam kozalağı, çıra, bıldırcın ve tavuk yumurtası, balık, yer elması, şeker pancarı, fındık ve ahtapottan da turşu kuran Hazar, restoranının büyük bir yerini turşulara ayırdı. Hazar'ın en çok dikkati çeken turşu çeşitleri ahtapot, balık ve yumurta olurken, 10 litrelik ahtapot turşusu, 200 TL'den alıcı buldu. Turşuların ününü duyanların, Konya'dan dahi geldiğini belirten Hazar, turşunun sağlığa çok faydalı olduğunu kaydetti. Bağırsak, böbrek ve karaciğere iyi gelen turşu çeşitleri olduğunu dile getiren Hazar, “Acılı turşu, suyu boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir. Kaya koruğu Akdeniz sahillerinde yetişir ve turşusu guatra iyi gelir. Kapari turşusu karaciğeri yeniler ve siroza iyi gelir. Lahana turşusu çok özel bir probiyotiktir bağırsaklara çok faydalıdır" dedi.
RUSLARIN BAYILDIĞI TURŞU
Turşu yapmanın gizli bir sırrı olmadığını, herkesin turşu yapabileceğini söyleyen Hazar, en büyük sırrın 'sevgi' olduğunu belirtti. Herkesin dikkatini, ahtapot turşusunun çektiğini dile getiren Hazar, “En ilginç turşularımdan biri. Ruslar bu turşuya bayılıyor. Ahtapotun yıllarca salatasını yapardık. 'Salatası oluyorsa turşusu neden olmasın' dedim ve yaptım. Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyorum. Onun dışında yumurta turşularım var, tadı peyniri andırır. Hamsi turşusu var" diye konuştu.
AŞEREN KADINLAR, ANTALYA DIŞINDAN GELİYOR
Hazar, kışın yaz meyvelerinin turşusunun daha çok satıldığını söyledi. Aşeren hamileler için Antalya dışından gelenler olduğunu da belirten Hazar, “Meyvelerden aklınıza ne gelirse var. Kışın yaz meyvelerinin turşusu, hamile müşterilerimiz tarafından tercih ediliyor. Burdur, Isparta, Konya'dan gelen misafirlerimiz oluyor" dedi. Akdeniz bölgesinde iklimin sıcak olması nedeniyle turşularını limonla yaptığını anlatan Hazar, sirkeyle yapınca, havanın sıcak olması nedeniyle ürünlerin çabuk eridiğini söyledi. Soğuk iklimlerde, genelde sirke tercih edildiğini belirten Hazar, evinde turşu yapacaklar için ince tuz yerine kaya tuzu kullanmalarını, arıtılmamış kireçli suyla ve ürünleri haşlamadan turşu kurmaları yönünde tavsiyede bulundu.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaMustafa Hazarçam KozalağıçıraYumurtaBalıkRestoran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toplu ulaşımda yeni dönem
Toplu ulaşımda yeni dönem
Genç dağcının anne ve babası cenaze alınırken ayakta durmakta zorlandı
Genç dağcının anne ve babası cenaze alınırken ayakta durmakta zorlandı
Başkanların mutlu günü
Başkanların mutlu günü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim