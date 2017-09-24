21 yıl sonra yeniden asfalt

FEN İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Çağlayan Mahallesi’nde tamamladığı birinci etap asfaltlamanın ardından Memurevleri’nde başladığı çalışmalar son aşamaya geldi.

Mahallenin eskiyen sokak ve caddelerinin tamamen kazınıp eskiyen asfaltından arındırılması sonrası zemin düzeltme ve eğim çalışmaları da gerçekleştirildi. Antalya’nın eski yerleşim yerlerinden olan mahallede altyapı da gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları sonrası mahalle bu hafta sıcak asfalt çalışması da gerçekleştirildi.

Mahalle sakinleri 21 yıl sonra gelen asfalt çalışmalarını cep telefonlarıyla kaydederken Memurevleri Muhtarı Muhammet Bıcıoğlu, “21 yıldır mahallemiz böyle bir çalışma görmedi. Bozulan yollara yama yapıldı ama artık dikiş tutmayacak haldeydik. Çalışmalar için Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür ederim” diye konuştu.