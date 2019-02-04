2019 Türkiye Satranç Kupası sona erdi

TÜRKİYE Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar şampiyonalarının oluşturduğu 2019 Türkiye Kupası'nda 67 ilden 310 sporcu mücadele etti. Toplam 40 bin TL para ödülünün dağıtıldığı turnuvanın birincisi Uluslararası Usta (IM) Cem Kaan Gökerkan, ikinci IM Ege Köksal, üçüncü IM Ufuk Sezen Arat oldu. Turnuvada diğer kategorilerde de dereceye giren sporcuların ödülleri de törenle verildi. Türkiye Kupası'nda derece sıralamasına göre ilk 20'ye giren sporculara ve kategori ödülü kazanan sporculara toplam 40 bin TL ödül verildi. TSF Başkan Vekili Aşkın Keleş, derece elde eden sporcuları kutlayarak, tüm sporcuların 8 gün boyunca büyük bir centilmenlikle mücadele ettiğini söyledi. Ankara, İzmir ve İstanbul Türkiye Kupası iller sıralamasında ilk 3'e girerken, Türkiye Kupası final sıralamasının ilk altıda yer alan IM Cem Kaan Gökerkan, IM Ege Köksal, IM Ufuk Sezen Arat, FM Kayra Kamer, FM Volkan Sevgi ve IM Mert Yılmazyerli 2019 Türkiye Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde etti. Kadın sporcular kategorisinde birinci Handenur Şahin, ikinci WCM Defne Sade, üçüncü Busenaz Koçyiğit; 50 yaş üstü sporcular kategorisinde birinci Veysi Aysoy, ikinci Ali Bülent Özveren, üçüncü Muhittin Büker oldu. ELO puan aralıklarında ise 2199-2000 ELO aralığında birinci Doruk Karaoğlan, ikinci CM Necmettin Korkmaz, üçüncü Emir Gülbeyaz; 1999-1800 ELO aralığında birinci Kaan Selvi, ikinci Doğukan Aslan, üçüncü Atakan Sayın; 1799-1600 ELO aralığında birinci Emre Erdal, ikinci Doruk Özata, üçüncü Atıl Yücesoy; ELO'suz sporcularda birinci Çağrı Hacıyusufoğlu, ikinci Ümit Uzunoğlu, üçüncü Ergün Davat oldu.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2019, 11:41