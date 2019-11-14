20. Uluslararası Antalya Piyango Festivali açılışını Barbaros ve Symphonic Project ile yapacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, açılışını Türkiye'nin başarılı baritonlarından Barabaros ve Şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Symphonic Project ile yapacak. Barbaros, dünyanın özel ve önemli saatçılarını müzikseverlerle buluşturan 20 yıllık bir festivalin açılış konserini vereceği için çok heyecanlı ve gururlu olduğunu belirtti.
TÜRKİYE'NİN en önemli sanat etkinliklerinden biri olan ve uluslararası alanda bir marka haline gelen 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali için geri sayım başladı.Yerli ve yabancı dünyaca ünlü isimleri, sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanan festival, açılışını ülkemizin başarılı baritonlarından Barbaros Büyükakkan ve Şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Symphonic Project ile yapacak.İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Şan Bölümü'nden mezun olan ve daha önce Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ve Sinema Senfoni Orkestrası ile konserler veren Barbaros, farklı dillerde seslendirdiği şarkılar ile sanatseverlere müzik ziyafeti yaşatacak.Barbaros, Symphonic Project ile 16 Kasım 2019 Cumartesi akşamı AKM Aspendos Salonu’nda vereceği konserde, dünya müzikallerinden caz standartlarına ve klasikleşmiş Türkçe şarkılara uzanan geniş bir repertuvar seslendirecek.
Çok heyecanlı ve gururluyum
Dünyanın özel ve önemli sanatçılarını müzikseverlerle buluşturan 20 yıllık bir festivalin açılış konserini vereceği için çok heyecanlı ve gururlu olduğunu belirten Barbaros ”Senfonik bir orkestra ile farklı stillerde, farklı dillerde şarkılar seslendireceğim. Farklı sürprizlerim de olacak. Konseri sabırsızlıkla bekliyorum” dedi
20. Uluslararası Piyano Festivali, Barbaros’un ardından sahnesinde; Selim Bölükbaşı, İdil Biret, Diego Valdivia, Kerem Görsev ve Evgeny Grinko’yu ağırlayacak. Selim Bölükbaşı, SymphonicProject ile; İdil Biret ve Kerem Görsev ise Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile sahne alacak.
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