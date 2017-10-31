20 gün sonra taburcu oldu

KORKUTELİ Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı Küçüköner, 10 Ekim'de saat 15.00 sıralarında, adliyede katip Şerife A.'nın izin istemine sık izin kullandığı gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi. Katip Şerife A.'nın haber vermesi üzerine adliyeye polis eşi Turgut A. geldi. Eşinin izni konusunda tartışan polis memuru Turgut A., Savcı Küçüköner'e makam odasında tabancayla 5 el ateş etti. Mermiler Küçüköner'in sol ve sağ akciğerine, karaciğerine ve sağ el ile sağ ayak bileğine isabet etti. Ağır yaralanan Küçüköner Korkuteli'ndeki özel hastanede yapılan müdahaleden sonra ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 20 gündür bu hastanede tedavisi süren Savcı Küçüköner, tedavilerinin tamamlanmasının ardından dün öğle saatlerinde taburcu edildi.

