2 milyonluk sahte uçak bileti satan dolandırıcı lüks otelde yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, turizm işi yapan bir firmaya ait uçak satış programının şifrelerinin başka şahıslarca ele geçirilerek sisteme erişim sağlanması neticesinde, 2 Milyon 57 bin 501,87 TL tutarında uçak bileti satışı yapılması ve turizm şirketinin bu tutar kadar zarara uğratılması olayı ile ilgili olarak çalışma başlattı. Görevliler tarafından yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, şüpheli S.Y. sahte kimlik kullanarak lüks bir araç kiraladığı ve Belek bölgesinde lüks bir otelde tatil yaptığını belirledi. Otele operasyon düzenleyen polis, şüpheli S.Y.’yi gözaltına alındı. Şüpheli şahsın “Dolandırıcılık”, “Uyuşturucu veya Uyuşturucu Ticareti Yapma veya Sağlama”, “Tehdit”, “Mala Zarar Verme”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma” ve “Yoklama Kaçağı Olup 7 Günden Sonra 3 Ay İçerisinde Yakalanmak” suçlarından 10 ayrı aranma kaydının olduğu belirlendi.

Şüphelinin tatilini yaptığı otel odasında ve kullanmış olduğu araçta yapılan aramada, 1 adet sahte ehliyet, 1 adet sahte nüfus cüzdanı, 4 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet sim kart, uçak bileti satışı yapan firmalara ait kullanıcı adı ve şifrelerinin yazılı bulunduğu not kağıtları, bir miktar para ve başka şahıslar adına düzenlenmiş banka kartları ele geçirildi.

Şüpheli S.Y. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.