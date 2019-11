2 asırlık değirmende doğal tahin üretiliyor

KAŞ'A bağlı Gürsu Mahallesi'ndeki Mehmet Armutçu ve ailesi tarafından işletilen tahin değirmeni, yaklaşık 200 yıllık. Torosların eteklerindeki değirmende, doğal yöntemle tahin üretiliyor. Daha önce su değirmeni olarak çalışan değirmen, su kaynaklarının azalmasıyla elektrik enerjisiyle dönüyor.



Tahin üretiminde Antalya'nın Aksu ve Serik ilçelerinden sağlanan susam kullanılıyor. Yerli susam, tahin üretiminde hem yağlı, hem de tadı Türk insanının damak tadına uygun olduğu için tercih ediliyor. Modern bir depoda stoklanan susamlar, buradan çuvallara alınıyor. Çuvallarda bir gün ıslatılan susamlar, ardından makinede kabuğundan ayrılıyor. Kabuğundan ayrılan susamlar, odun ateşiyle ısıtılan taş fırında 45 dakika ile 1 saat arasında kavruluyor. Bu kavrulma öğütülecek tahine doğallık katıyor. Kavrulan susamlar bir makineden geçirilerek temizleniyor.



Temizlenen susamlar taş değirmene dökülüyor. Dönen taş değirmenden tahin akmaya başlıyor. Bidonlara doldurulan tahinler, bir çelik depoya alınarak, 1-2 kilo şeklinde şişeleniyor. Toptan satışlar 22- 23 kiloluk bidonlarla yapılıyor. 1 kilo 300 gram yerli susamdan 1 kilo tahin elde ediliyor. Değirmende günde yaklaşık 400 kilo tahin öğütülüyor. Yerli susamın kilosunu 17- 18 liradan satın alınıyor. Doğal tahinin kilosu piyasada 35- 40 lira arasında satılıyor. Türkiye'nin her yerine kargoyla tahin gönderen Armutçu ailesi ise talebe yetişemiyor.



İşletmeyi gezip inceleyen ve tahin alan çevre mühendisi Muhammet Çağrı Seçmen, "İşletmede tamamen bu bölgenin susamları kullanılıyor. Taş fırında pişiriliyor. Bu tamamen farklı bir aroma ve lezzet katıyor, yiyenlerin damak tadında farklı bir tat bırakıyor" dedi.



Değirmenin beşinci kuşak sahibi olan Mehmet Armutçu, "Bu değirmen beşinci kuşak olarak çalışmaktadır. En azından 200 yıldır çalışıyor. Devamlı yerli susam kullanırız. Önce susamı ıslarız. 24 saat ısladıktan sonra kabuğunu soyar, taş fırında kavururuz. Kavurduktan sonra savrulur. Sonra taş değirmende öğütülür. Bu tahini yiyen yerli susam olduğu için bir daha ayrılamaz. Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz" diye konuştu.