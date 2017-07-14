16. Side Dünya Müzikleri Festivali devam ediyor

MANAVGAT Belediyesi tarafından organize edilen 16. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali Side Antik Kentinde devam ediyor. Festivalin ilk gününde “Gün Batımı Konserleri” kapsamında Side Limanı’na kurulan küçük sahnede Amerika’dan Romana Caz Band, ikinci günde ise Meksika’dan Del Mondo Casa ekibi sahne aldı. Gecenin devam eden saatlerinde yine Side Liman Mevki’ndeki büyük sahnede Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sahne aldı. Coşkulu müzik dinletisini yerli ve yabancı turistler, güneşin muhteşem güzellikte battığı Side’nin tarihi atmosferinde büyük keyifle ve dans ederek izledi. Festivalin son gününde dünyaca ünlü Hürrem Sultan Dans Gösterisi izleyicileriyle bir araya gelecek.