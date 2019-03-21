1,5 yaşındaki Yusuf, solunum cihazı için yardım bekliyor

SULTAN ve Harun Uzun çiftinin üçüncü çocuğu Yusuf Göktuğ, 12 Haziran 2017 tarihinde kas hastası olarak dünyaya geldi. Kasları gelişmediği için nefes almakta güçlük çeken Yusuf Göktuğ, 17 Şubat günü solunum yetersizliği şikayetiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırıldı. Nefes alabilmesi için boğazına ameliyat ile delik açılan küçük çocuk, yaşamını solunum cihazına bağlı sürdürüyor. Bir aydır hastanede olan Yusuf Göktuğ'un taburcu olabilmesi için solunum cihazına ihtiyacı var.



'SOLUNUM CİHAZI OLMADAN OĞLUMUN YAŞAMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Anne Sultan Uzun, “Yusufum bir cihaz sayesinde nefes alabiliyor. O cihaz olmadan hastaneden çıkamıyoruz. Doktorlar SMA hastalığından şüpheleniyor. Kan tahlilleri de alındı, sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Solunum cihazı olmadan oğlumun yaşaması mümkün değil, hastaneden çıkarsa oğlum ölür. Oğlumun ölmesini istemiyorum. Çocuğumun yaşamasını istiyorum. Solunum cihazını almada yardım eden birileri olursa hemen çıkacağız hastaneden. Her zaman televizyonda görürdüm ama benim de başıma geleceğini bilemezdim" diye konuştu. Anne Uzun, solunum cihazının fiyatının 24 bin lira olduğunu, devletin ise 9 bin lirasını karşıladığını belirterek, hayırseverlerden yardım beklediğini kaydetti.





