15 Temmuz şehitleri Serik'te dualarla anıldı

SERİK'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Serik kaymakamı Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, İlçe Müftüsü İbrahim KESER, Emniyet Müdürü Zafer Karaaslan, siyasi partilerin ilce başkanları, protokol üyeleri ve yüzlerce Seriklinin katılımıyla 15 Temmuz Şehitlerini anma etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Caddesi'nde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, sloganlarla Tarihi Çınaraltı Meydanına kadar yürüdü. Akabinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sine vizyon gösterileri, şiirler, ilahiler, minik öğrencilerin tiyatral gösterileri yer aldı.



Kaymakam Şahin: " Tarihimizde ilk kez bir darbe girişimi halk tarafından engellenmiştir."

Serik Kaymakamı Haluk Şimşek yaptığı konuşmada: "Bu göstermiş olduğunuz irade bu kalabalık, her şeyi kendiliğinden anlatıyor. Türkiye’nin her yerinde bu kalabalıklar bir daha ki darbe girişimlerinin engel olmasının en büyük göstergesi. Emin olun biz bu iradeyi ve direnci gösterdikçe kimse bir daha darbe girişiminin hayalini bile kuramayacak. Osmanlı tarihinde de cumhuriyet tarihinde de darbeler ve darbe girişimleri olmuştur. Ama hiçbir darbe girişimi bu denli karşı konulmamış ve engellenmemiştir. Tarihimizde ilk kez bir darbe girişimi halk tarafından engellenmiştir. İnanıyorum ki bundan sonra hiç kimse böyle bir şeye cesaret edemeyecektir. Bunlardan kurtulmanın tek yolu; bilimdir, teknolojidir, kendi inanç sistemimizi tam olarak kavrayabilmektir. 15 Temmuz da sokağa çıkan halkımızı ve 253 şehidimiz rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz" dedi



Aputkan: " Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara izin vermeyeceğimizi tüm dünyaya bir kez daha gösterdik"

Programda Konuşan Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan: "Anayasal düzeni ve demokrasiyi hedef alan FETO terör örgütü, 15 Temmuz gecesi ülke tarihimizin en alçak darbe girişimini gerçekleştirmeye çalıştı. Kirli emelleri için devletine, milletine silah doğrultacak kadar alçaklaşan, dış güçlerin maşası yapıya en güzel cevabi, kahraman milletimiz vermiştir 100 yıl önce tüm yokluklara rağmen yedi düvele karşı bağımsızlığı uğrunda destan yazan milletimiz, 15 Temmuz'da da aynı ruhla ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara izin vermeyeceğini bir kez daha gösterdi. Bizler vatanı uğruna şehadete yürüyen ve gazi olan 15 Temmuz'un kahramanlarını asla unutmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; hain darbe girişiminde Vatan, Millet ve Bayrak uğruna gözünü kırpmadan canımı feda eden kahraman Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, Gazilerimize şükranlarımı sunuyor, demokrasisine, istiklaline ve istikbaline, canı pahasına sahip çıkan, 15 Temmuz destanını yazan kahraman milletimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi Programda konuşan Serik İlçe Müftüsü İbrahim Keser: " Bundan tam üç yıl önce memleketimiz büyük bir badire atlattı, yıllarca bu insanların dinini, dini kavramlarını istismar eden hain FETO terör örgütü üç yıl önce dış mihrakların da desteklerini alarak memleketimizde bir darbe kalkışmasına girişmiştir. Fakat Allah'ın inayeti, başta Cumhurbaşkanımızın ve diğer idarecilerin dirayeti ve aziz milletimizin cesareti ile bu kalkışma adeta milletin göğsünde son buldu. Bizim insanımız vatan ve millet sevgisi ile gözünü kırpmadan tankın önüne atı verdi kendisini. O kahraman şehitlerimiz sayesinde biz bugün burada oturuyoruz. Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Program Sala ve duanın okunmasıyla sona erdi