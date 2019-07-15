15 Temmuz eserleri ödüllendirildi

KEPEZ Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliği ile düzenlenen 15 Temmuz Ruhu 3. Resim Heykel Yarışması'nın ödül töreni, Dokumapark Modern Sanatlar Galesi'nde yapıldı. Ödül töreni ve sergi açılışına Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, meclis üyeleri ve yarışmacılar katıldı. Ödül töreni öncesinde 15 Temmuz'da şehit düşen kahramanlar adına Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Açılış konuşmasını yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bugün çok önemli bir gün. FETÖ hain darbe girişiminin 3'ncü yılı. 15 Temmuz'un ölümsüz şehitlerini, kahramanlarımızı kendilerine çok şeyler borçlu olduğumuz o yüce gönüllü insanlarımızı huzurlarınızda bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Makamları ali olsun. Kıymetli gazilerimize de şükranlarımız sunuyorum" diyerek başladı.

15 TEMMUZ SANAT YARIŞMASI 3 YAŞINDA

Kepez Belediyesi olarak milli hafızaya farklı bir katkı sunmak istediklerini belirten Tütüncü, “15 Temmuz'un o yüce kahramanlık ruhunu sanatın dili ile tarihin kayıtları arasına not düşelim istedik. 15 Temmuz sanat yarışmamız 3 yaşında. Türkiye'nin farklı yerlerinden 3 yıldır binlerce sanatçı 15 Temmuz'un o büyük kahramanlık ruhunu düşünüyor, zihninde tahayyül ediyor. Bunu nasıl sanat eserlerimizin arasında kalıcı bir esere dönüştürebilirimin arayışı içinde oluyor. Bu gayretin eseri olan eşsiz koleksiyon özel bir sergi halinde Dokumapark Modern Sanatlar Galerimizde sergileniyor" dedi. Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından 15 Temmuz Ruhu 3. Resim Heykel Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. Ödül töreninin ardından 15 Temmuz Ruhu 3. Resim Heykel Yarışması'nda dereceye giren eserlerin yer aldığı serginin açılışı kurdele kesimiyle yapıldı.