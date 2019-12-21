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13. Mavi Bayrak Yerel Sorumluları Eğitimi Antalya'da gerçekleşti

Alanya Belediyesi, Antalya’da 18-20 Aralık tarihleri arasında 13’üncüsü düzenlenen Mavi Bayrak Yerel Sorumluları Eğitimi’ne katıldı. Alanya Belediyesi’nin hayata geçirdiği Engelsiz Plaj Asansörü Uygulaması büyük ilgi gördü.

ANTALYA 21.12.2019, 14:21 21.12.2019, 14:23
13. Mavi Bayrak Yerel Sorumluları Eğitimi Antalya'da gerçekleşti
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TÜRKİYE Çevre Eğitim Vakfı (TURÇEV) tarafından geçtiğimiz yıllarda periyodik olarak ulusal düzeyde düzenlenen Mavi Bayrak Yerel Sorumluları Eğitimi’nin 13’üncüsü bu yıl Antalya düzenlendi. 18–20 Aralık tarihleri arasında düzenlenen eğitim seminerinde yer verilen konu başlıkları ve en iyi uygulama örnekleri katılımcılar ile paylaşılarak mavi bayraklı plaj uygulamalarının verimliliğinin ve standardının arttırılması hedeflendi. Türkiye’de 1993 yılından bu yana uygulanmakta olan Mavi Bayrak Programı kapsamında 2019 yılı itibariyle 463 plaj, 22 marina ve 15 yat Mavi Bayrak ödülüne hak kazandı. Ödüllü plaj sayısı ile Türkiye bu yıl 45 ülke arasında ilk üçe girmeyi başardı.
TEMSİLCİLER SERTİFİKALANDIRILDI
Mavi Bayrak Programı’nı destekleyen kurumların başında gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yerel sorumluların katılım sağladığı seminer programı Antalya Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz ve (TURÇEV) Başkanı Rıza Tevfik Epikmen’in açılış konuşmalarıyla başladı. Konu ile ilgili çalışmalar yürüten kurum temsilcilerinin sunumları ile devam eden eğitim, yerel sorumluların en iyi uygulama örnekleri anlatımlarıyla ile devam etti. Üç gün süren seminer programı sonunda yerel sorumlu olarak görev yapan belediye, turizm birlikleri ve yerel dernekleri temsil eden katılımcılara, “Yerel Mavi Bayrak Sorumlusu Eğitim Sertifikası” verildi.
ALANYA BELEDİYESİ YEREL SORUMLULUK GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR
Alanya Belediyesi, Alanya kent ölçeğinde 2017 yılından bu yana yürütülmekte olan Mavi Bayrak Yerel Sorumluluğu’nun görev bilinciyle eğitim seminerine katılım sağladı. Eğitim seminerine sorumlu teknik ekibiyle birlikte katılım sağladıklarını ifade eden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, her yıl düzenlenen eğitim programına katılım sağlayarak ulusal ve uluslararası ölçekte yıl boyunca yürütülen mavi bayrak çalışmalarına ortak olduklarını söyledi. Erdoğmuş program dahilinde yer verilen en iyi uygulama örneklerinin çevre vizyonunun gelişimine katkı sağlayarak çevrenin korunmasına dair yürütülen çalışmalara ivme kazandırdığını ifade etti.
ENGELSİZ PLAJ ASANSÖRÜ SEMİNER PROGRAMINA DAMGA VURDU
Bu yıl düzenlenen 13. Mavi Bayrak Yerel Sorumluları Eğitimi’nde Alanya Belediyesi, kısa bir süre önce hayata geçirdiği “Engelsiz Plaj Asansörü Uygulaması” ile de en iyi uygulama örnekleri arasındaki yerini aldı. Konu ile ilgili olarak eğitim semineri kapsamında bir sunum yapan Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül “Engelsiz Plaj Asansörü” uygulamasının hayata geçirilmesine dair edindikleri bilgileri ve proje aşamalarını eğitim semineri katılımcılarıyla paylaştı. Sunum sonrası yoğun ilgi ve beğeni ile karşılanan uygulamaya dair katılımcı yerel sorumlular ile projenin fizibilite çalışmaları ve teknik detayları hakkında bilgiler verildi.
“HİÇBİR DESTEĞE İHTİYAÇ DUYMUYORLAR”
Gerçekleştirdiği sunumda Alanya Belediyesi’nin “Sosyal Belediyecilik” anlayışı doğrultusunda Engelsiz Kent Alanya sloganıyla Kleopatra Plajı’nda hayata geçirdiği projenin engelli bireylerin hizmetine sunulduğunu ifade eden Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül, engelli bireylerin hiç kimseden destek almadan bireysel olarak denize girmelerini sağlayacak engelsiz plaj asansörü engelli bireylerin kullanımına açıldığını, plajın doğal yapısına hiçbir müdahale edilmemesi için demonte olarak tasarlanan ve hayata geçirilen projenin Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıdığını vurguladı. Eğitim programı kapsamında engelsiz plaj asansörü ile ilgili teknik detaylar ve uygulama ayrıntıları hazırlanan görseller ile katılımcılara anlatıldı.

#Engelsiz Plaj Asansörü #Alanya Belediyesi #Antalya #13. Mavi Bayrak Yerel Sorumluları Eğitimi
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