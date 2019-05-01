12 yaşında vurularak öldürülen Arif Koparan anıldı

ANTALYA Emek ve Demokrasi Güçleri, 1980 yılında 1 Mayıs eylemleri sırasında hayatını kaybeden Arif Koparan için biraraya geldi. Kazım Özalp Caddesi'nde Attalos Heykeli önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, bir süre slogan atıp, 1980 yılında Antalya'da 1 Mayıs eylemleri sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybettiğini iddia ettikleri Arif Koparan'ı andı.Grup adına açıklama yapan Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk, 1980 yılında yaşananları dile getirdi. O dönem eyleme katılan ve yaralanan Hüseyin Aktaş da yaşananları anlattı. Basın açıklamasına katılanlar, Arif Koparan'ın vurulduğu yerde bulunan Attalos Heykeli önüne ellerindeki kırmızı karanfilleri bıraktı.