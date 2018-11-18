11 bin nüfuslu mahalleye 11 ton asfalt daha

MURATPAŞA Belediyesi, 3 bin 649 metrekare kaldırım, 6 bin 376 ton malzemeyle 31 bin 403 metrekare sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdiği Dutlubahçe Mahallesi'nde 2'nci etap çalışmalarına başladı. Yaklaşık 11 bin nüfusa sahip mahallede çalışmalar Gazi Bulvarı'na paralel uzanan 761 Sokak'tan başladı. Çalışmalar kapsamında ilk olarak sokaktaki eski asfalt tamamen kazındı. Eski asfaltından tamamen arındırılan sokakta ara vermeden sıcak asfalt çalışması başladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bölgede son olarak Dutlubahçe Mahallesi'nin doğu sınırını oluşturan ve Konuksever Mahallesi'yle ayıran 1 kilometre uzunluğundaki Emrah Caddesi asfaltladıklarını söyledi. Mahallede yeni başlayan çalışmaların 23 cadde ve sokağı kapsadığını belirten Başkan Uysal, “Dutlubahçe'nin kuzey bölümünü kapsayan bu çalışmalarımız kapsamında 11 bin 340 ton asfalt serimi gerçekleştireceğiz” dedi.