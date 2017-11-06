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11. ATSO Yelken Yarışları Cumhuriyet Kupası yapıldı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geçtiğimiz hafta sonu olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen "11.ATSO Yelken Yarışları Cumhuriyet Kupası" bu hafta sonu Pazar günü Antalyalı yelkencilerin geniş katılımıyla gerçekleşti

11. ATSO Yelken Yarışları Cumhuriyet Kupası yapıldı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geçtiğimiz hafta sonu olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen "11.ATSO Yelken Yarışları Cumhuriyet Kupası" bu hafta sonu Pazar günü Antalyalı yelkencilerin geniş katılımıyla gerçekleşti

06 Kasım 2017 Pazartesi 12:18
11. ATSO Yelken Yarışları Cumhuriyet Kupası yapıldı
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KONYAALTI Eski 24 Nolu Plaj’daki Antalya Yelken Kulübü Binası önünden start alan yelkenliler Lara Bababurnu hattında yarıştı. Yelkenlerin mücadelesi Konyaaltı sahili ve falez bandı boyunca vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Deniz Ticaret Odası’nın katkılarıyla düzenlenen bu yıl ki yarışlara toplam 90 sporcu katıldı. Dereceye giren sporculara ödülleri Antalya Yelken Kulübü’nde düzenlenen törenle verildi.

Törene ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Kızılsavaş, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı SG. Kd. Albay Kamil Ömer Erselcan, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Başkan Yardımcısı M.Sadi Kan, Deniz Ticaret Odası Şube Müdürü Tuğba Göksoy, Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü (AYDİK) Başkanı Mehmet Adsız ile çok sayıda sporcu ve aileleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Kızılsavaş, “Yarışlara katılan ve yelken açan sporcularımız ile Türkiye Yelken Federasyonumuza, Deniz Ticaret Odamıza ve Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübümüze teşekkür ediyorum. Yelken yarışı, Antalya’ya ve Cumhuriyetimizin ruhuna yakışan bir etkinlik olmuştur” dedi.

“Üç yanı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz, ancak denizlerimizden olması gerektiği düzeyde yararlanmıyoruz” ifadesini kullanan Ayhan Kızılsavaş, şunları kaydetti;

“Deniz kültürümüz maalesef olması gerektiği noktada değildir. Denizlerle çevrili Türkiye, maalesef denize uzak kaldı. Antalya bugün tekne ve yat üretiminde markalaşma yolunda müthiş bir gelişme içerisindedir. Ancak denizlerimizde adeta tekne yok. Antalya’mız, yelken sporu ile adından söz ettirme potansiyeline sahiptir. Bu tür etkinlikle, deniz sevdalıları olarak el ele vererek, devletimizin de desteği ile yönümüzü denize dönmeliyiz. Antalya’da denizcilik kültürünü yaratmak ve yaşatmak hepimizin görevidir”

Törende dereceye giren sporculara ödüllerini ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Kızılsavaş, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı SG. Kd. Albay Kamil Ömer Erselcan, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Başkan Yardımcısı M.Sadi Kan, Deniz Ticaret Odası Şube Müdürü Tuğba Göksoy, Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü (AYDİK) Başkanı Mehmet Adsız’ın elinden aldı.

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11. ATSO Yelken YarışlarıATSO Yelken Yarışları Cumhuriyet Kupası
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