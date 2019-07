1000 yavru carettadan sadece 2'si hayatta kalabiliyor

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Belek sahillerini de içine alan Kundu, Kadriye, Boğazkent ve Denizkent'ten oluşan yaklaşık 30 kilometrelik sahil bandında, nesli tehlike altındaki türlerden caretta caretta deniz kaplumbağalarının yuvalama dönemi 15 Mayıs'ta başladı. Akdeniz'in en büyük caretta yuvalama alanı olan 30 kilometrelik sahilde Ekolojik Araştırmalar Derneği'nce(EKAD), yuvaların işaretlenmesi ve korunması, yavruların da güvenle denizle buluşturulması amacıyla 20 yıldır bölgede gönüllülük esasıyla çalışma yapılıyor.



YUVA SAYISI 1550'YE ULAŞTI

Akdeniz'in en büyük caretta alanında bu yıl ilk yuva 20 Mayıs'ta oluşurken, ilk yavrular 18 Temmuz'da denizle buluştu. EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, Belek sahillerinde bu yılki yuva sayısının şu ana kadar 1550'ye ulaştığını, yumurta bırakma sürecinin temmuz sonuna kadar devam edeceğini kaydetti. Geçen yıllara göre bu yıl yumurta bırakma sürecinin geç başladığını ve mayıs ayında oluşan yuva sayısının az olduğuna işaret eden Canpolat, “Çünkü bu yıl geçen seneye göre sıcaklar daha geç başladı" dedi.



YAVRU SAYISI 300'Ü AŞTI

Carettaların yumurtalarını bırakmasından 45-60 gün sonra yavruların çıkmaya başladığını belirten Canpolat, ilk yavruların 18 Temmuz'da tamamen doğal yollarla denizle buluştuğunu dile getirdi. İlk yavrulardan itibaren yaklaşık bir haftadır denize ulaşan yavru caretta sayısının 6-7 yuvadan 300'ü aştığını belirten Canpolat, “Yavruların çıkış dönemi henüz başladı. Bu her geçen gün artacak. Temmuz sonuna kadar toplam yuva sayısı tahmini 1600-1700'ü bulur. Geçen seneye göre yuva sayısında yaklaşık 500 düşüş var" dedi.



ALTTA KALANLARI ÇIKARTIYORLAR

Bir yuvadan doğal yollarla yavru çıkış sürecinin yaklaşık bir hafta sürdüğünü belirten Canpolat, “Alt kısımda kalan yumurtalardaki yavruların çıkışı çok daha zor oluyor veya çıkamayabiliyorlar. Biz bir haftalık süreç tamamlanınca kontrol amaçlı yuvayı tamamen açıyoruz ve altta kalan ya da çıkamayan yavruların denizle buluşmasını sağlıyoruz. Örneğin bir yuvada 60 yavru tespit etmiştik. Yuva ağzında çakıllar, dal veya çöpler oluştuğundan çıkamayan yavrular oluyor" diye konuştu.



1000 YAVRUDAN SADECE İKİSİ YAŞIYOR

Caretta yuvalama alanlarından her yıl binlerce yavrunun denizle buluşturulduğu haberlerinin yanlış anlaşılmalara yol açtığına dikkat çeken Canpolat, “Denize ulaşan 1000 yavrudan 1 veya 2'si hayata kalabiliyor. 1000 yavrudan 2 ortalama alırsak, biz bu yıl 1700'e yakın yuvadan 60-70 bin yavruyu denizle buluşturabiliriz. Ama bunlardan sadece 100-150'si ergenliğe ulaşabilir" dedi.