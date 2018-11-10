100 Günlük Eylem Planı döneminde yapılan eğitim ve denetim sonuçları

DENETİM ekipleri ile birlikte eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Karayolu üzerinde trafikte seyir halinde bulunan sürücü ve yolculara yönelik "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" sloganına uygun şekilde hazırlanan Yaşam Tüneli'nde sürücü ve yolculara yönelik görsel olarak bilgilendirme eğitimi verildi.

100 günlük eylem planı döneminde yapılan eğitim ve denetimlerde; 456.912 araç denetlenirken, denetimler esnasında toplam 139.221 adet ceza yazıldı. Havadan yapılan denetimlerde 445 sürücüye 450 adet ceza maddesinden, Sivil İhbarlı (Seçici Göz ) Denetimlerinde 8.801 sürücüye 9.548 adet ceza maddesinden, trafik birimleri haricinde görevli Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelince 9.996 adet Trafik Kural İhlal Tespit Tutanağı düzenlendi.

21 Eylül 2018 tarihinden itibaren eğitim faaliyeti sürdürülen "Yaşam Tünelinde" 1.471 sürücüye, 3.206 yolcuya ve toplam 4.677 yol kullanıcısına, yaya eğitimlerinde ise 145.413 yaya ve öğrencilere eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 günlük eylem planında 08 Ağustos-15 Kasım 2018 tarihleri arasında trafik güvenliği ile ilgili olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin % 2 artırılarak, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının %2 azaltılması, ayrıca araçta seyir halinde cep telefonu kullanımı, hız ve emniyet kemeri denetimlerinin etkinliği artırılması öngörülüyor.