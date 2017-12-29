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1 milyonluk valiz ve çanta dolandırıcılığı

Antalya’da ticari valiz ve çanta dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı. İki şüphelinin 5 esnafı yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı öğrenildi.

1 milyonluk valiz ve çanta dolandırıcılığı

Antalya’da ticari valiz ve çanta dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı. İki şüphelinin 5 esnafı yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı öğrenildi.

29 Aralık 2017 Cuma 10:42
1 milyonluk valiz ve çanta dolandırıcılığı
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ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Manavgat ilçesindeki iki esnafın, ticari valiz ve çanta dolandırıcılığına uğramaları üzerine harekete geçti. Geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, İzmir, Sakarya ve Manisa’dan da 3 kişinin dolandırıldığını belirledi. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından K.Ö.(33) ve H.D.(44) suçüstü yakalandı. Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 5 müştekiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı kaydedildi. Ele geçirilen çanta ve valizler sahiplerine teslim edildi. Mallarına ulaşan Manavgatlı esnaf Çetin K.’nın mutluluğu kameralara yansıdı.

Çanta ve valiz imalatçılarından yüklü miktarda sipariş verdikleri ortaya çıktı 
Şüphelilerin telefonla irtibat kurduğu çanta ve valiz imalatçılarından yüklü miktarda sipariş verdiği ve bu malları Kepez, Muratpaşa ve Döşemaltı ilçelerinde kiraladıkları depolara indirdikleri belirlendi. Ödeme yapmak için mal sahiplerini banka ya da başka bir noktaya yönlendiren şüphelilerin, aynı gün içinde para ödemeden aynı valiz ve çantaları başka kişilere sattıkları iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaTicari ValizçantaDolandırıcılık
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