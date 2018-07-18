WİND Of Lara Hotel&Spa Antalya, Lara-Kundu bölgesinde bulunmaktadır. Tesis, Antalya merkezine 19 km, havaalanına 12 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı seçeneği bulunmaktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Wind Of Lara Hotel&Spa denize 800 metre uzaklıktadır. Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. Tesisin açık, kapalı, çocuk, spa ve jakuzili havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin su jimnastiği faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak 3 A la Carte restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca masa tenisi, tenis, zumba, bisiklet, basketbol, beach voleybol, bilardo, dart gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste disco, soft animasyon, aquapark aktiviteleri bulunmaktadır. Wind Of Lara Hotel&Spa, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club, junior club ve oyun makineleri faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu masaj, berber&kuaför, güzellik salonu, sauna, Türk hamamı, buhar banyosu, aerobik, yoga, step, su jimnastiği, fitness, vücut bakımı, jakuzi hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin hemşire, araç kiralama, fotoğrafçı, market, transfer hizmeti, doktor ve kuyumcu hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan TV, telefon, çay-kahve seti, merkezi klima, mini bar, emanet kasa, internet, saç kurutma makinesi konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

*Spa , Sabah 09:00 ile akşam 19:00 saatleri arası açıktır.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 273 odası mevcuttur.

Standart odaları 26 m² genişliğindedir.

Aile Odası: 42 m² genişliğindedir. Maksimum 4 yetişkin konaklayabilmektedir.

Tesisin 3 adet engelli odası mevcuttur. Engelli misafirler için ücretsiz oda servisi mevcuttur.

Fırsat Odalar; Sınırlı sayıda kampanya amaçlı olup , standart odalar ile aynı özelliklere sahiptir.

Genel Özellikler

Eğer otelde doluluk oranı düşük olur ise tesis, oda kahvaltı, yarım pansiyon ve tam pansiyon konaklayan misafirlere set menü verilir.

Tesiste 3 adet misafir asansörü bulunmaktadır. Tesis 7 katlıdır.

Tesis 2016 yılında hizmete açılmıştır.

Oda kahvaltı konseptinde, minibarlar da su ücretsiz olup diğer tüm içecekler ücretlidir.

Tesisin 1 Adet Toplantı Salonu Olup 1 Adet Sergi Alanı Bulunmaktadır Toplantı Salonu 410 m2 Genişliğinde ve 250 Kişi Kapasitelidir.

Mini Bar (2 kola, 2 soda, 2 su, 2 meyve suyu) günlük dolum yapılır.

Tesis evcil hayvan kabul etmemektedir.

Tesisin havuzuna haşema ile girilebilmektedir.

Kış Konseptinden yararlanan misafirlere, wi-fi internet hizmeti odalarda ve lobby alanında ücretsizdir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Lara

Denize Mesafe: 800 m.

Havaalanına Mesafe: 12 km.

Antalya Merkezine Mesafe: 19 km.

Antalya Otogarına Mesafe: 30 km.