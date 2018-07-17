WASHİNGTON Resort Hotel&Spa, Antalya, Side-Kızılağaç Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, Antalya Havaalanına 70 km, Antalya merkezine 80 km, Side merkezine 15km, Manavgat merkezine 10 km, Kızılağaç merkezine 2 km uzaklıktadır. Washington Resort Hotel yenilenen yeni yüzü ile 2018 yazında sizleri bekliyor!

Deniz ve Havuz Özellikleri

Washington Resort Hotel&Spa denize sıfır konumdadır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajları bulunmaktadır. Tesisin açık, kapalı, açık çocuk ve kapalı çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca beach voleybol, bilardo, tenis, dart, basketbol, masa tenisi gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon, disco hizmetleri bulunmaktadır. Washington Resort Hotel&Spa, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club ve mini disco faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, aerobik, masaj, jakuzi, su jimnastiği, sauna, fitness, spa, Türk hamamı, güzellik salonu hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin oda servisi, hediyelik eşya, alışveriş merkezi, doktor, araç kiralama, butik, fotoğrafçı, market hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan TV, emanet kasa, mini bar, saç kurutma makinesi, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 305 odası mevcuttur.

Standart Odaları: 227 adettir. 23-27 m² genişliğindedir. (14 adeti Fransız

Balkonludur.)

Aile Odaları: 11 adettir. 35 m² genişliğindedir.

Large Tek Odalı Aile Odaları(Ranzalı); 63 adettir. 27 m² genişliğindedir.

Engelli Aile Odaları: 4 adettir. 38 m² genişliğindedir.

Genel Özellikler

Tesis 2000 yılında inşa edilmiş olup 2017 yılında yenilenmiştir.

Tesis 1 blok 6 kattan ve 4 misafir asansörden oluşmaktadır.

Lobby alanında kablosuz internet erişimi ücretsiz sunulmaktadır.

Minibar: Sadece girişte soft içecekler ile doldurulmaktadır. Günlük su ilave edilmektedir.

Toplantı Salonları: Üçgen Salon(230m2), Galaxy Salon(138m2), Milenium

Salon(668m2) olarak 3 adet toplantı salonu bulunmaktadır. Donanımlar 1 Data Projector (3 M), 1 Adet Prejeksiyon Perdesi 180 X180,1 Adet Prejeksiyon Perdesi 80 X120,1 Adet LG DVD/VCD Player (PIONEER),5 Adet Klasik Mikrofon,1 Adet Telsiz Mikrofon,2 Adet Head Set Mikrofon,2 Adet Yaka Mikrofonu bulunmaktadır.

Haşema ile tesis havuzlarına giriş yapılabilmektedir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum ÖzellikleriMevkii: KızılağaçDenize Mesafe: 0 m.Kızılağaç Merkezine Mesafe: 2 km.Manavgat Merkezine Mesafe: 10 km.Side Merkezine Mesafe: 15 km.Antalya Havaalanına Mesafe: 70 km.Antalya Merkezine Mesafe: 80 km.Otogara Mesafe: 15 km.