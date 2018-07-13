Villa Hotel Tamara

VİLLA Hotel Tamara, Antalya, Kaş-Çukurbağ Yarımadası Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 160 km, Kaş merkezine 6 km, otogara 6 km uzaklıktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesisin açık deniz suyu havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Yarım pansiyon ve Oda Kahvaltı konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak A la Carte ve açık restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Tesisin oda servisi, uyandırma servisi, ön büro, çamaşırhane, kütüphane ve faks hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan duş, emanet kasa, mini bar, saç kurutma makinesi, split klima, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 26 odası mevcuttur.

İnfinity Odaları: 45 m² genişliğindedir. Yatak seçenekleri: 2 tek kişilik yatak veya 1 geniş çift kişilik yatak mevcuttur. Bu odada mobilyalı balkon, klima ve minibar mevcuttur.

Honeymoon Suite Odaları: 90 m² genişliğindedir. Yatak seçenekleri: 1 ekstra büyük çift kişilik yatak mevcuttur. Ekstra uzun yataklar, uydu ve spa küveti bulunan geniş odalardır.

Deluxe Suite Odaları: 90 m² genişliğindedir. Yatak seçenekleri: 1 geniş çift kişilik yatak mevcuttur. Uydu tv bulunan geniş oda ve panaromik deniz manzaralı odalardır.

Genel Özellikler

Tesis 1996 yılında inşa edilmiş olup, 2017 yılında yenilenmiştir.

Tesis 3 kattan oluşmakta olup, asansör mevcut değildir.

Wi-fi internet erişimi tüm odalarda ve ortak alanlarda ücretsizdir.

Minibar, odalar da mevcut olup, içerisinde bulunan bütün ürünler ücretlidir.

Havuza haşema ile giriş yapılmamaktadır.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Çukurbağ Yarımadası Denize Mesafe: 0 m. Dalaman Havaalanına Mesafe: 160 km. Kaş Merkezine Mesafe: 6 km. Otogara Mesafe: 6 km.



