VİKİNG Star Hotel, Antalya, Kemer merkezinde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 55 km, şehir merkezine 0 km, barlar sokağına 0 km, otogara 1 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı seçeneği bulunmaktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Viking Star Hotel denize 600 metre uzaklıktadır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin 1 adet açık, 1 adet kapalı ve 1 adet çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca masa tenisi, bilardo, dart, su topu, atari gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon, canlı müzik, disco, sinema ve amfitiyatro hizmetleri bulunmaktadır. Viking Star Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için kids club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, masaj, Türk hamamı, fitness, güzellik salonu, sauna, step, aerobik, su jimnastiği, jakuzi hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin doktor, uyandırma servisi, çamaşırhane, market, ön büro, döviz, faks ve kuru temizleme hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, laminant kaplı zemin, internet, kartlı kapı sistemi, emanet kasa, merkezi klima, mini bar, saç kurutma makinesi, telefon, TV konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin toplam 198 odası mevcuttur.

Standart Odaları: 25 m² - 30 m² genişliğindedir.

Tesisin 4 adet engelli odası mevcuttur. 45 m² genişliğindedir.

Genel Özellikler

Tesis 2006 yılında inşa edilmiştir.

Tesis 4 kattan ve 2 adet misafir asansöründen oluşmaktadır.

Minibarlara girişte ücretsiz su sunulmaktadır.

İnternet odalarda ve lobby alanında kablosuz internet erişimi ücretsizdir.

Toplantı salonu: 250 kişilik kapasitede, bölünebilir donanımlıdır. Sinema düzeni 250 kişilik, sınıf düzeni 200 kişilik kapasitededir. Ekipmanları, konuşması kürsüsü, kablolu ve kablosuz mikrofonlu, ses sistemi, yaka mikrofon, masa mikrofon, dvd ve mp3 player oynatıcı mevcutturç

Tesis havuzuna haşema ile girilebilmektedir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Merkez Denize Mesafe: 600 m. Otogara Mesafe: 1 km. Havaalanına Mesafe: 55 km. Barlar Sokağına Mesafe: 0 km. Şehir Merkezine Mesafe: 0 km.