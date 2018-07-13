VİKİNG Apart Hotel, Antalya, Kemer merkezde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 55 km, Side merkezine 110 km, otogara 55 km, Ayışığı anlaşmalı plaja 1 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı ve bebek arabası seçenekleri bulunmaktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Viking Apart Hotel denize 800 metre uzaklıktadır. Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Oda kahvaltı konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak A la Carte ve açık restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca masa tenisi, dart gibi aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste canlı müzik hizmeti bulunmaktadır. Viking Apart Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club, teenage club, oyun odası ve oyun parkı faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, spa, jakuzi, cilt bakımı, Türk hamamı, masaj, sauna hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin doktor, shuttle servis, oda servisi ve market hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan duş, emanet kasa, kartlı kapı sistemi, mutfak, müzik yayını, oturma grubu, saç kurutma makinesi, seramik zemin, split klima, telefon, TV konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin toplam 55 adet mevcuttur.

Standart odalar, 40 m² genişliğindedir. 4 kişilik konaklamaya uygundur.

Odalar da bulunan split klima ve emanet kasalar ücretli sunulmaktadır.

Genel Özellikler

Tesis 2008 yılında hizmete açılmıştır.

Tesis 3 kattan ve 2 misafir asansöründen oluşmaktadır.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Kablosuz internet lobby alanında ücretli hizmet vermektedir.

Havuza haşema ile giriş yapılmaktadır.

Minibarlara girişte su konulmaktadır.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kemer Merkez Denize Mesafe: 800 m. Ayışığı Anlaşmalı Plaj: 1 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 55 km. Side Merkezine Mesafe: 110 km. Antalya Otogarına Mesafe: 55 km.