Tui Fun & Sun River Resort Belek

MOOD Standart ve Mood Aile Odaları Anabinadan Ayrı Bahçe Manz. Odalardır Mood Family Odalar Max 3+1(0-12,99Yaş Çocuk ) Konaklama Yapılabilir. Single Yanında 0-12,99 Yaş Çocuk Ücretsiz Konaklar. Residence Villa Max 6Yetişkine Kadar Konaklama Yapılabilir.15.07.2018–30.09.2018 arası minimum 3 gece konaklama şartı vardır.

Oda Özellikleri

Tesisin 325 odası mevcuttur.

Standart Garden Oda; 25 m2, Junior Suit Garden ve Swim-up Oda; 30 m2, Family Oda; 36 m2 genişliğindedir.

Tesisin engelli odaları ve tekerlekli sandalye hizmeti mevcuttur.

Genel Özellikler

2018 Yaz Konserleri;

23.07.2018 Dıma Kolyadenko,

03.09.2018 Emma M,

18.10.2018 Estradarada konserleri olacaktır.

Tesiste konaklayan misafirler(2018 yaz sezonunda); The Land Of Legends Theme Park'a ücretli olarak giriş yapabilmekte olup, rezervasyon alırken ek hizmetlerden seçim yapmaları gerekmektedir. The Land Of Legends Theme Park'a ulaşımı, misafirler kendi imkanlarıyla sağlayacaklardır.

Tesis 2011 yılında inşa edilmiş olup, 2018 yılında renovasyon çalışmaları yapılmıştır.

Çocuklar için; 2 açık yüzme havuzu (derinlik 40 cm, çocuk açık oyun alanı, çocuklar için program geliştirme(rusça konuşan personel), çocuk restoranı Tukan, çocuk bari Tukan, çocuk diskosu mevcuttur.

İnternet mevcut olup genel alanlarda ve odalarda ücretsizdir.

Tesis havuzlarına haşema ile giriş yapılabilir.

Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Minibara giriş günü su ve soft içecekler konulur, her gün sadece su ile yenilenir.

FUN & SUN: Aile konsepti, bütün aileye ve aile içerisindeki her kuşağa, ayrı ayrı eğlenme ve dinlenme ortamı yaratma arzusundan doğmuştur. Çocuklarınız ile birlikte rahat bir tatil sıcak ve samimi bir ortam konsepti ana temasıdır. Toucan Akademi içerisinde bebeklerden çocuk ve ergen yaşlara kadar eğlence ve eğitim programları düzenler. Sizlere yüksek standartlarda yiyecek ve içecek, çocuklara ise besleyici bir mutfak sunar.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kadriye

Denize Mesafe: 2.7 km.

Kadriye Merkezine Mesafe: 3 km.

Belek Merkezine Mesafe: 8 km.

Antalya Merkezine Mesafe: 40 km.

Antalya Havaalanına Mesafe: 30 km.