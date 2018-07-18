TUİ Fun & Sun Miarosa Ghazal Resort, Antalya, Kemer-Göynük Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 46 km, şehir merkezine 39 km, Kemer merkezine 2 km uzaklıktadır. 2000 yılında hizmete açılan Tui Fun & Sun Miarosa Ghazal Resort, 2015 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesisin açık, kapalı, relax, thalasso, masaj, jakuzi ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak 2 adet A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca tenis, masa tenisi, dart, okey, basketbol, beach voleybol, tavla, karaoke gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Çocuklarınız için mini futbol aktivitesi mevcuttur. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste disco hizmeti bulunmaktadır. Tui Fun & Sun Miarosa Ghazal Resort, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club ve çocuk oyun alanı faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, fitness, güzellik salonu, Türk hamamı, masaj, kese&köpük, sauna hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin alışveriş merkezi, butik, kuru temizleme, nargile, market, derici, TV odası, çamaşırhane, doktor, eczane hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, bornoz&terlik, çay-kahve seti, emanet kasa, halı kaplı zemin, küvet, TV, merkezi klima, mini bar, saç kurutma makinesi, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 348 odası mevcuttur.

Geniş Aile Odaları: 8 adettir. 28-30 m² genişliğindedir. Havuz manzaralı odalardır.

Suit Aile Odaları: 6 adettir. 38 m² genişliğindedir. Deniz ve dağ manzaralı odalardır. Suite aile odasında 1 duş ve 1 küvetli banyo olmak üzere 2 banyo ve tuvalet vardır.

Deniz Manzaralı Standart Odaları: 50 adettir. 26 m² genişliğindedir. Direk deniz manzaralı odalardır.

Fırsat Odaları: 2 adettir. 26 m² genişliğindedir. Bahçe manzaralı odalardır.

Dağ Manzaralı Standart Odaları: 120 adettir. 26 m² genişliğindedir. Dağ manzaralı odalardır.

Yandan Deniz Manzaralı Standart Odaları: 120 adettir. 26 m² genişliğindedir. Balkondan yandan deniz manzaralı odalardır.

Standart Odaları: 334 adettir. 26 m² genişliğindedir. Balkondan yandan deniz manzaralı, direk deniz manzaralı veya dağ manzaralı odalardır.

Engelli Odaları: 4 adettir. 26 m² genişliğindedir. Dağ manzaralı odalardır.

2+3 konaklamalar için ranzalı oda verilmektedir.

Genel Özellikler

Tesis 2000 yılında inşa edilmiş olup, 2015 yılında yenilenmiştir.

Tesis Kat Sayısı: 1+7 oluşmakta olup, 4 asansör mevcuttur.

Tesisin odalarında, lobby ve genel alanlarında wireless erişimi ücretsiz sunulmaktadır.

Toplam 7 adet toplantı salonu mevcuttur. Ücretsiz teknik ekipmanlar: Kürsü, Perde, Projeksiyon cihazı, Telsiz mikrofon, Kürsü mikrofonu, Yaka mikrofonu, Philipchart, İnternet, Barkovizyon mevcuttur.

FUN & SUN: Aile konsepti, bütün aileye ve aile içerisindeki her kuşağa, ayrı ayrı eğlenme ve dinlenme ortamı yaratma arzusundan doğmuştur. Çocuklarınız ile birlikte rahat bir tatil sıcak ve samimi bir ortam konsepti ana temasıdır. Toucan Akademi içerisinde bebeklerden çocuk ve ergen yaşlara kadar eğlence ve eğitim programları düzenler. Sizlere yüksek standartlarda yiyecek ve içecek, çocuklara ise besleyici bir mutfak sunar.

TOUCAN KİDS CLUB: Çocuklarınız ile profesyonel çalışanlarla birlikte güzel ve eğlenceli vakit geçirirken siz anne ve baablar gönül rahatlığıyla denizin ve güneşin tadını doyasıyla çıkaracaksınız. Toucan Akademy tamamen çocuklarınızın konforu ve eğlenmesi için özel dizayn edilmiştir.

Toucan Academy Çocuk Klubü: Özel dizayn edilmiş Toucan Academy Çocuk Kulübü; özel eğitimli personelerle, Toucan Bebek 6 - 35 ay, Toucan Kids 4 - 7 yaş, Toucan Junior 8 - 12 yaş, Toucan Teens 13 -15 yaş çocuk grupları için gün boyu ve akşam belirli saatlerde hizmet vermektedir.

Haftanın belirli günleri Canlı Müzik, Skeçler, Tema Akşamları, Gala Gecesi, Özel gösteri ve showlar, Türk Gecesi, Uluslararası showlar yapılmaktadır. * Akşam Programlar: Haftanın 4 günü Profesyonel show, 2 gün Canlı müzik, 1 Havuz partisi,1 Beach parti, Tema akşamları, Gala gecesi, Misafir şovları, Açık hava sineması. * Gündüz Animasyonu: Basketbol, Boccia, Plaj voleybolu, Su jimnastiği, Mini futbol, Masa tenisi, Step aerobik, Dans dersleri, Dart, Turnuvalar, Yarışmalar, Okçuluk, Tenis.

Havuza haşema ile giriş yapılabilmektedir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Göynük.

Denize Mesafe: 0 m.

Havaalanına Mesafe: 46 km.

Antalya Merkezine Mesafe: 39 km.

Kemer Merkezine Mesafe: 2 km.