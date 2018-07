THE Marmara Antalya, Antalya, Lara merkezinde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 15 km, şehir merkezine 1 km, barlar sokağına 3 km, otogara 17 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı seçeneği bulunmaktadır. 2005 yılında hizmete açılan The Marmara Antalya, her yıl yenilenmektedir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesisin kendine özel platform plajı bulunmaktadır. Tesisin açık havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin dalış okulu faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Yarım pansiyon konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca masa tenisi, bilardo, Langırt gibi aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, sauna, fitness, Türk hamamı, jakuzi, buhar banyosu, güzellik salonu, masaj, kese, cilt bakımı hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin doktor, ön büro, uyandırma servisi, çamaşırhane, market ve kuru temizleme hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan TV, telefon, internet, emanet kasa, saç kurutma makinesi, banyoda telefon, klima konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin toplam 232 odası mevcuttur. Ana binada 208 oda, Revolving Loft binasında 24 adet oda mevcuttur.

Superior şehir manzaralı odalar: 42 m² genişliğindedir. Max. 3 kişilik konaklamaya uygundur.

Superior deniz manzaralı odalar: 35 m² genişliğindedir. Max. 3 kişilik konaklamaya uygundur.

Revolving loft odalar: 36 m² genişliğindedir. Max. 3 kişilik konaklamaya uygundur.

Engelli odalar: 2 adet mevcut olup, 33 m² genişliğindedir.

Genel Özellikler

Tesis 2005 yılında inşa edilmiş olup her yıl farklı katlarında renovasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Tesis 21 kattan ve 4 misafir asansöründen oluşmaktadır.

Revolving Loft zemini ile beraber 360 derece dönen, dünyanın ilk ve tek tesis binasıdır.

Minibar ücretli olarak doldurulmaktadır.

Tesisin tüm alanlarında wireless bağlantısı ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Haşema ile havuza girilebilmektedir.

Tesiste 9 adet toplantı salonu mevcuttur. Düzenler isteğe göre ayarlanabilir.

Evcil hayvan kabul edilir.(Ücretsizdir,misafir odasında kalır.)

Konum Özellikleri

Mevkii: Lara Denize Mesafe: 0 m. Otogara Mesafe: 17 km Havaalanına Mesafe: 15 km. Barlar Sokağına Mesafe: 3 km. Şehir Merkezine Mesafe: 1 km.